【MIRROR GO】MIRROR錄影全新節目　Ian爆姜濤會籌備個人音樂會？

組合MIRROR昨日（14日）出席ViuTV綜藝節目《MIRROR GO》錄影，節目將會以全新的形式舉行，每集有兩位成員擔任「特派員」接受不同的任務，其中成員盧瀚霆（Anson Lo）需要克服他的弱點——活生生的魚。其他成員例如邱士縉（Stanley）要跟姜濤一起做主題公園動物訓練員，姜濤更加有一任務是要照顧幼兒班的小朋友，他就指照顧小朋友的難度更高，因為要同小朋友打開心扉，「你要將自己變成一個小朋友去同佢哋溝通。」其他成員好似江熚生（Anson Kong）就笑指：「你唔洗啦，你係一個小朋友。」十分搞笑。

MIRROR昨日（14日）為他們的綜藝節目《MIRROR GO》錄影，更邀請了粉絲做觀眾。（陳順禎攝）

成員們指新一輯的《MIRROR GO》跟上一輯的大不同，Stanley指：「我覺得之前嘅任務係圍繞我哋為主，新嘅一輯就會有多啲社會上嘅嘢，將個focus會轉移去除咗我哋之外，其他職業嘅人做緊啲咩啊，會將個重心轉移返少少，平衡返少少，就唔會淨係得我哋自己圍內玩個mission咁。」隊長楊樂文（Lokman）補充上一季的節目主要突顯各成員之間的個人特色，今季除了有資訊性的元素，更多的是可以看到成員們相處了半年後的默契。看來節目可以吸引到更多不同的觀眾收看呢！

MIRROR透露8月將會推出他們的首張大碟，一切正在籌備中，準備開始錄音的部份。至於姜濤也曾講過將會推出Solo歌，不過他們指Solo歌就不會放在大碟裏面。（陳順禎攝）

Ian昨日在IG宣布將會開個人音樂會，被問到其他成員會否覺得偏心，姜濤就話Ian開演唱會，大家都會覺得好認同，「因為喺我哋嘅音樂可造性方面，大家都公認Ian係唱歌最好聽，音樂造詣方面大家都覺得佢係最好，至少我嚟講，我聽到呢個消息，我都會想去聽。」至於Ian自己都坦言有壓力：「因為我諗都會有好多唔同嘅聲音，比如話『點解會係你』、『點解唔係其他成員』，好多人都會覺得唔公平，但係公司都安排我哋每一個成員有唔同嘅發展，同埋可能我係第一個啫，喺大家已知嘅領域入面，未發生嘅事唔代表唔會發生，咁所以大家就唔好咁快下一個定論話『點解淨係得Ian嘅』，可能陸續有嚟呢，因為據我所知姜濤都會籌備自己嘅mini concert。」咦，難道真的會陸續有來？大定係就期待一下吧。