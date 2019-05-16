【權力遊戲】傳原著一早寫好卻遭HBO收埋　作者：成班都係白痴！

HBO超級大戲《權力遊戲》（Game of Thrones）下周一（20日）上午9時就要全球首播大結局，近兩集情節轉折卻激起兩極反應，尤其黑化的「龍母」Daenerys Targaryen（Emilia Clarke飾）粉絲群情激憤，怒罵編劇進度超前原著後亂改人物性格，此時更有《權》劇演員竟然爆料，指原著作者George R.R. Martin早已寫完小說最後兩集，Martin立刻在部落格上否認。

George R.R. Martin的《權力遊戲》系列小說雖是HBO影集的藍本，但他撰寫原作的進度遲緩，劇集從第6季起進度正式超前小說。不少「原著至上派」觀眾老是嫌第6季後的情節或對白失去原著的指引，變得嚴重走味。可惜Martin忙着一堆新的工作，就是無法完成《權力遊戲》的新書，原著派又急又無奈。

《權力遊戲》來到收尾的數集被粉絲投訴劇情崩壞，人物性格前後不符，「龍母」更黑化使出天火焚城▼

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近兩集《權力遊戲》情節重大轉折不少，原著派又在哀嚎，抱怨編導亂來，可是Martin之前已經把自己預想的結局大方向都告訴過了影集編導，免得自己寫不完小說，戲也無法落幕。所以劇集的結局理論上和原著的收場是大致相同的，只有細部情節有出入，人物的性格和命運，並不脫離他的安排。

Martin在部落格上親自回應，標題是很傷人的：「網路上的白痴行為」，表示小說第6集都沒完稿，第7集更還沒開始動筆。如果早就完成，出版社第一個不會允許他藏在家裡，畢竟影集可以帶動銷量，新書出版也可以刺激影集話題，HBO和兩位影集原創人都不可能這麼要求，大家動動腦就知道這說法的可信度如何（georgerrmartin Blog）

在劇中參與演出的Ian McElhinney早先在影迷活動上爆料，指Martin其實早寫好了最後兩本書，只是被HBO要求影集下檔後才能推出，果然掀起熱烈話題。原著派彷彿得到希望，更恨HBO阻攔他們的樂趣。對此，Martin在部落格上親自回應，標題是很傷人的：「網路上的白痴行為」，表示小說第6集都沒完稿，第7集更還沒開始動筆。如果早就完成，出版社第一個不會允許他藏在家裡，畢竟影集可以帶動銷量，新書出版也可以刺激影集話題，HBO和兩位影集原創人都不可能這麼要求，大家動動腦就知道這說法的可信度如何。

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