【權力遊戲】龍母肯兼聽、Snow最圓滑　GOT要角揭示3種職場特質

HBO人氣劇集《冰與火之歌:權力遊戲》﹙Game of Thrones,簡稱GOT﹚終於來到了迎來終結的第八季,全球觀眾對它的熱情8年來都未曾退卻,大家怕《權力遊戲》的劇透程度,絕對不比《復仇者聯盟4:終局之戰》低!各打工仔覺得《權力遊戲》深具魅力,可能是覺得身處於的職場都是一場權力遊戲吧?

現實生活中的職場,其實也可以是一個權力遊戲的體現。﹙《冰與火之歌:權力遊戲》截圖﹚

《權力遊戲》當中各家族的權力的明爭暗鬥實在激動人心,赤裸呈現人性的醜惡卻又不乏顯露人情味的感人情節。角色們城府之深與奸謀之巧,實在很吸引人,但打工仔們又冇沒有想過,現實生活中的職場,其實也可以是一個權力遊戲的體現。如果《權力遊戲》中的角色來到現時的職場,他們會是哪一類人?又會體現哪些職場特質?

北境之王Jon Snow:處事圓滑 洞悉事理

被封為北境之王﹙King in the North﹚並率領守夜人﹙Night's Watch﹚的Jon Snow,除了「you know nothing」外,曾不顧眾人反對而允許野人﹙Wildling﹚南遷至北境牆內。他目的是希望促成雙方的合作,一起對抗夜王﹙Night King﹚帶領的白鬼大軍入侵。他亦原諒了受局勢所迫而曾叛變的家族,給予他們機會重新立誓效忠,令北方一帶得以同心協力防禦外敵。

職場上的Jon Snow,會以使命作號召,針對局勢與利益建立圓融的人際關係,並將深仇大恨置於身後,完成更大的目標。

職場上的Jon Snow,會以使命作號召。﹙《冰與火之歌:權力遊戲》截圖﹚

有此特質的人在職場上展現的特質很明確,他們對自己的價值觀很堅定,而且有使命感。明確知道自己的初衷時,就算原本看不順眼隔壁的同事或對上司沒有太大好感,但只要往後還有可能在工作上合作,他們就會傾向不樹敵。表明自身立場的同時,會以大局為重,以和為貴,兼顧自己與他人,是職場上很值得學習的對象。

Jon Snow沉得住氣,是做大事的人(按圖了解):

Jon Snow明確知道自己的初衷時,就算原本看不順眼隔壁的同事或對上司沒有太大好感,但只要往後還有可能在工作上合作,他們就會傾向不樹敵。﹙《冰與火之歌:權力遊戲》截圖﹚

+ 2

情報總管Varys:資訊就是力量

《權力遊戲》中的Varys是王室御用的「情報總管」,即專門搜集各種資訊、情報兼當間諜,他逃離王室後,仍持續提供小道消息給有權有勢者,以維持自己的地位與利益。懂得觀察局勢斡旋、利用資訊為己方換取籌碼的能力,讓他在七大王國的暴風雨中免於死難。

現代職場上的Varys,獻險計或許派不上用場,但他一定會善用所收集的「資訊」,大至掌握身處行業市場趨勢與潮流,小至了解公司項目進展及各人的人際關係。跟同事打好關係、聊天、八卦、談正事都有可能有助於工作,如負責跨部門項目,那就可以藉平常了解到的情報,思考對方重視的方面或其底線,更有機會就彼此的目標而各取所需,令雙贏的可能性大增。

Varys的收集訊息能力要用得妥當,才不會成為陰險小人(按圖了解):

Varys是王室御用的「情報總管」,專門搜集各種資訊、情報兼當間諜。﹙《冰與火之歌:權力遊戲》截圖﹚

龍母Daenerys Targaryen:放下身段 聆聽下屬

降生風暴之中兼浴火後卻毫髮無傷的龍母Daenerys Targaryen,擁有百年一見的三條真龍,貴為被人民擁戴為王位爭奪者之一的她,卻願意採納旁人直言進諫,並要求下屬直言不諱。在軍事、權謀、建立盟友以及部署方面一概聽取各方諫言再下決定。

從一開始Targaryen家族沒落時的卑躬屈膝,到現在能夠成為獨當一面呼風喚雨的女王,除了是命運的安排與龍焰相助,龍母一直是廣納意見地前行。

貴為被人民擁戴為王位爭奪者之一的龍母,卻願意採納旁人直言進諫,並要求下屬直言不諱。﹙《冰與火之歌:權力遊戲》截圖﹚

你在工作場合擔任著領導者的角色嗎?或是以當上管理層為目標?職場上的龍母,不只有絕佳的領導風範,還要懂得適時放下身段及聆聽下屬,而非一意孤行。有關懷人的心、也有下決策的果斷、速度與貫徹的決心,是典型的領導者類型。

龍母不恥下問,不會擺架子,卻有氣度,是良好領導者的典範(按圖了解):

龍母一直是廣納意見地前行。﹙《冰與火之歌:權力遊戲》截圖﹚

+ 3 + 2

﹙資料參考:storm.mg﹚

【第一屆武博】眼界.決定境界!5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽(武博),活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲,以及超過100個體驗班,讓市民、初學者或武術專家,透過這個多元化體驗型博覽會,從武博擴闊眼界、提升境界!

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁

立即下載《香港01》,緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介,了解CV、面試致勝技巧!

下載網址:

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O