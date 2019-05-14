【權力遊戲】咖啡杯後又有穿崩？　不可原諒的錯誤令劇迷大感失望

HBO神劇《權力遊戲》最終季下星期就大結局，大批劇迷都表示近兩集令人極為失望，除了忽略劇情細節，人物角色更沒有層次上的變化，上一集更出現咖啡杯穿崩位這個低級錯誤。繼咖啡杯之後，第5集又驚現不可原諒的錯誤，令劇迷表示憤怒得要棄劇！

*內容含少量最新一集劇透，逃生門在此。

在這張被網民瘋傳的照片中，清楚看到Jaime Lannister原本應該斷了的右手竟然「重生」。（Twitter圖片）

第5集上演了劇迷期待的King's Landing大戰，劇迷卻一面倒表示劇情毫無鬥智或吸引人的應有大戰場面。最令網民困擾的，就是Cersei跟Jaime Lannister相擁時，Jaime原本在第三季被斬斷了的右手竟然活動自如，網民還將這張照片在網上瘋傳顧製成惡搞圖。不過記者翻看最新一集時，並沒有看到「消失的假手」這一幕，而Jaime全程都戴上金色假手。

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據外國傳媒報道，這張照片看似最新一集的劇照。其實每一集播完之後，新一集的劇照都會被上載到官網隱藏的一欄，而HBO的攝影師Helen Sloan接受傳媒訪問時表示這張「穿崩」照片是拍攝期間所拍下的，亦未經後期製作。雖然最新一集中Jaime戴上假手，但劇迷仍表示對最終季非常失望。