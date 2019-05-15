與Stanley「兄弟檔」拍住上　姜濤為IG風波解畫：我好驚有唔公平

組合MIRROR成員姜濤和邱士縉（Stanley）今日（15日）出席手袋品牌活動，Stanley就大爆自己曾送過手袋給女朋友，好sweet。而姜濤就表示自己不太熟悉名牌，不過之後都想送個手袋給媽媽，因為自己每年母親節或媽媽生日都會送禮物給她，果然孝順。今日同場的還有歌手張敬軒，軒仔曾經在公開活動向傳媒讚過MIRROR，姜濤坦言有把握機會跟前輩聊天：「佢不嬲都好support我哋，其實就算好短嘅時間佢都會問候我哋，所以好多謝佢。」

組合MIRROR成員姜濤和Stanley今日（15日）出席手袋品牌活動。（梁碧玲攝）

近期姜濤和Stanley這個組合孖住出席活動的機會多了，二人坦言私底下好有默契，姜濤說：「其實我一直都覺得Stanley係好似一個大哥哥咁，即係我又唔會話好似好尊敬佢咁，好似Lokman（隊長楊樂文）咁，Lokman有個威嚴，但係對佢，我就會成日同佢一齊搞怪。」Stanley補充：「係啊，我哋成日私底下跑嚟跑去，打打鬧鬧咁，頭先都俾fans見到我衝過去捉住佢。我覺得係我哋唔知點解有個默契出現，可能公司就見到呢樣嘢，就覺得我係哥哥，佢係細佬咁，就開始多咗咁樣嘅組合出現。」

Stanley坦言覺得MIRROR十二子跟軒仔好有緣，軒仔會好關心他們的近況，而他們覺得這個前輩人好好，好搞笑。（梁碧玲攝）

談及近來姜濤的IG其實都出現了一場「小風波」，他為此解畫：「其實我出道之前，比賽嘅時候有fans叫我follow佢，咁可能依家支持我嘅人多咗，就有啲聲音話『點解你follow佢唔follow我』，咁我就好驚有唔公平嘅現象，我有時又睇漏unfollow邊個，咁就一次過清晒，方便啲，我唔會再特登話去揀邊個fans unfollow返。」Stanley：「係啊，我可以證實佢，我哋全部11個男仔都俾佢unfollow，跟住再follow返。所以佢想公平，就淨係follow返啲朋友或者前輩。」被問到姜濤會否為此事有點不快，他直言自己沒有，反而擔心粉絲們唔開心，姜糖們可以放心啦！