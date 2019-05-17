【倚天屠龍記】陳鈺琪拍《東坡家事》做茄　一個鏡頭已具主角氣質

無綫熱播的新《倚天屠龍記》，如果說祝緒丹是最美周芷若，觀眾或許未必同意，但最美趙敏是陳鈺琪，就肯定百分百獲得支持，而《倚天》是她首次擔正當女主角，原來她之前星途並不平坦，曾在橫店演群戲、跑龍套，而無綫在橫店拍攝劇集《東坡家事》，她曾經有一個鏡頭出場，雖然只是匆匆幾秒鐘，氣質顏值已經完勝黃心穎，幸好本地代表還有萬綺雯可以跟內地女星匹敵，仲未輸得晒。

陳鈺琪曾在橫店搵食，在《東坡家事》的一場群戲中飾演路人甲。（youtube影片截圖）

近日在《倚天屠龍記》中，剛剛六大派打完光明頂，到了女主角之一的趙敏出場，由26歲的內地女星陳鈺琪演出，眾所周知，以往飾演趙敏的都是大美女，包括葉童、黎美嫻等，而陳鈺琪亦不輸蝕，擁有水汪汪的大眼睛，穿上男裝登場，英姿颯颯，之後劇情發展會跟張無忌譜出戀曲。陳鈺琪比起劇中的其他女星，她獲網民激讚純天然，從未經過後天加工，但這位大美人因為不是中央、上海戲劇學院出身，令她在橫店捱過不少苦日子，只要有演出機會，什麼角色她都會演出，而無綫2014年在橫店拍攝《東坡家事》，她就有份演出路人甲。

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陳鈺琪在《東坡家事》只得一個鏡頭，而且完全無對白。（youtube影片截圖）

輕輕抬頭的畫面，令人怦然心動，無綫確實走寶。（youtube影片截圖）

黃心穎也有在《東坡家事》演出，更跟王浩信傳出緋聞。（劇照）

該場戲是講述李霖恩飾演王安石長子，本來跟蝦頭飾演的蘇大妹有婚約，卻因事故而悔婚，而全城姑娘都爭住想成為他的未來妻子。當時陳鈺琪只是一位臨時演員，但站著人群中已經十分突出，相反跟她相隔幾個身位的黃心穎，論樣貌身材也頗為輸蝕，幸好還有女主角萬綺雯，總算作為本地代表未有輸給內地佳麗。

陳鈺琪在新《倚天屠龍記》，飾演最美趙敏。（劇照）

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以下是陳鈺琪美顏照：

+ 6 + 5 + 4

劇情發展是陳鈺琪跟蝦頭雙雙走到李霖恩身前，二人被人群推跌，但李霖恩只是扶起陳鈺琪一人，而陳鈺琪輕輕抬起頭，只得幾秒兼且完全無對白，但仙氣外貌已經頗為驚艷，絕對具有女主角的條件。至2015年陳鈺琪拍攝《大話西遊3》而認識唐嫣，更被對方羅致旗下，拍過《錦繡未央》及《香蜜沉沉燼如霜》等劇集，在新《倚天屠龍記》中終於當上女主角趙敏，網民不禁大嘆無綫走寶。