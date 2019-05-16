BTS防彈少年團亮相The Late Show　致敬披頭四55年前出道舞台

「世界彈」BTS防彈少年團近日正在美國，繼續世界巡演《'LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF'》，走訪了芝加哥和洛杉磯等地。7位成員柾國、V、Jimin、RM、Jin、J-Hope和SUGA在繁忙的日程中，抽空參與Good Morning America Summer Concert和The Late Show with Stephen Colbert錄影，其中向傳奇樂隊The Beatles致敬的表演再一次成為焦點。

昨天（美國時間15日）BTS防彈少年團現身美國節目The Late Show with Stephen Colbert，除了與主持人交換近況外，亦帶來了《Boy With Luv》的精彩表現。其中節目特別以黑白畫面播出，原來目的是為了模仿The Beatles 55年前的出道舞台，向傳奇前輩致敬。節目開場講到The Beatles，1964年於美國The Ed Sullivan Theater出道，BTS防彈少年團就在55年3個月又6日後，站上這個舞台。於是節目組就模仿當時黑白電視的演出，又放上印有「BTS」字樣的西洋鼓，每個細節都有傳奇的影子。

BTS現身The Late Show，以黑白畫面重演當年The Beatles的出道舞台。（Facebook/@colbertlateshow）

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BTS防彈少年團在節目上，與主持人和粉絲分享不少有趣近況。被問到不論海內外都有着高人氣，7人會否視粉絲的歡呼聲為平凡的日常事，J-Hope就回答：「我從不覺得是理所當然，他們是最特別的人。」更賣口乖讚粉絲是他的一切。此外，主持人更搞笑地問如果要加入BTS，成員會建議他走甚麼風格。Jin就首先提議主持要改變髮型，把頭髮染成前衛的粉紅色，亦要像偶像一樣隨時隨地展露微笑。主持人隨即擺出友善的微笑，再向鏡頭擺出韓式手指心心，雙方可愛的互動造成不少話題。

BTS與主持人一同擺出韓國偶像的可愛甫士。（Facebook/@colbertlateshow）