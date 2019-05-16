【倚天屠龍記】看伊朗古武術：Razmafzar及摔跤

2019年版《倚天屠龍記》劇照。(資料圖片) 早陣子電視台播映新一版《倚天屠龍記》，早前播畢經典「六大派圍攻光明頂」這一幕，在張無忌帶領下，明教重新集合殘部，重振聲威，擊退來攻的六大中原門派。 在金庸筆下，明教教徒很多都是武林高手，歷代教主傳習「乾坤大挪移」更是武功高強。當然，這些武術情節是小說虛構，然而小說內的明教卻真有其組織。歷史上雖然未有明教教徒習武的記載，最大特徵也只強調教徒「喫菜事魔」，但卻有明教參與地方亂事記載，甚至學者吳晗更有明朝建國者朱元璋與明教有密切關係的說法，可見明教教徒有一定武力基礎，甚至有武功底子的推論不為奇！那麼若明教教徒若真會武術，教內傳流的武術會是怎麼呢？小編會在這文有以下蠡測。

明教源自波斯

首先，我們要瞭解一下明教的來源。

在《倚天屠龍記》中，小說借楊逍手上一本《明教流傳中土記》曾交代明教來源：

「明教源出波斯，本名摩尼教， 於唐武後延載元年傳入中土。其時波斯人拂多誕持明教《二宗經》來朝，中國人始習此教經典。唐大歷三年六月二十九日，長安洛陽建明教寺院「大雲光明寺」，此後太原、荊州、揚州、洪州、越州等重鎮，均建有大雲光明寺。至會昌三年，朝廷下令殺明教徒，明教勢力大衰。自此之後，明教便成為犯禁的秘密教會，歷朝均受官府摧殘。明教為圖生存，行事不免詭秘，終於摩尼教這個「摩」字，被人改為「魔」字，世人遂稱之為魔教。」

這個來源與我們歷史書上記載摩尼教(即「明教」)傳入中國記載一致。明教為公元三世紀中葉波斯人(即現今「伊朗」)摩尼所創立，教義吸取了基督教、祅教(拜火教)等多種中亞宗教，而強調「二宗三際」。當中「二宗」即指光明與黑暗，明教信徒相信他們的神靈會帶領他們擺脫黑暗，迎向光明，故又以「明教」命名，以示其崇尚光明之意。

大約公元三世紀，波斯國王將摩尼處死，摩尼教徒向東逃亡。而《倚天屠龍記》發生在十四世紀元末時代，當時波斯中亞一帶已經開始流行回教，摩尼教已經在發源地消失(小說虛構仍有波斯總壇)，而傳入中國後，最經典的記載是教徒「喫(吃)菜事魔」，即指教徒奉行素食，並敬拜他們的神袛(中國文人貶為「魔」)。

伊朗古兵器術- Razmafzar



伊朗摔跤 - Sport of the Ancients

Sport of the Ancient譯自波斯語Varzesh-e Pahlavani，是伊朗一種傳統體操和摔跤運動。在波斯時代，體操手/摔跤手要在Zurkhane (類似現在健身院)受訓，除了摔跤武藝外，還要學習謙諀和崇敬之心，波斯人對體操手/摔跤手的品德要求，據Manouchehr Moshtagh Khorasani教授表示有點像日本的武士道精神。

伊朗摔跤可以追溯源自公元前三世紀初安息王朝，現在在伊朗已不及古時普及，反而在伊拉克、阿富汗一帶流行。體操手/摔跤手平常要在Zurkhane內練習，要舉起一些重物顯示勇武，並展示旋轉為主舞姿。

由於中亞同時流行克柔術和蒙古摔跤，相信這些柔術間亦有互相交流影響。有關這門柔術的規則，可以參考以下視頻：



體操手日常訓練：

所以，若果明教徒真懂武藝，他們在面對六大派圍攻時，應該是拿著一個小小圓盾牌，配以彎刀對戰倚天劍，或者乾脆多用摔跤技術吧！

2001年無線版《倚天屠龍記》六大派圍攻光明頂片段。