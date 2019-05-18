冇復仇者聯盟、星球大戰睇就終止合約？　Netflix恐爆退訂潮

隨着迪士尼的Disney+、NBC Universal與Warner Media的線上影音平台即將上線，市場龍頭Netflix第一個要面對的問題就是購入的熱門節目版權陸續出走。

近日美國媒體《The Hollywood Reporter》針對美國Netflix用戶做市場調查，檢視用戶對大片與電視劇下架的反應。22%的用戶會由於Marvel電影下架而退訂；20%的用戶會由於《星球大戰》電影而退訂。若以18至29歲年齡區間來看，Marvel電影下架想退訂的比例為35%；《星球大戰》電影下架想退訂的比例提升至26%。

美國媒體《The Hollywood Reporter》針對美國Netflix用戶做市場調查。（The Hollywood Reporter）

電視影集方面，會因看不到《The Office》與《老友記》（Friends）而退訂Netflix的比例分別為14%與11%。此比例在18至29歲年齡區間分別提高至29%和17%。此調查更進一步指出，若Marvel電影、《星球大戰》電影、《The Office》和《老友記》全數下架Netflix，32%的用戶表示會取消Netflix、57%會持續訂閱、11%沒意見。

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面對各大媒體集團以及Apple+即將加入線上影音市場戰局，Netflix執行長Reed Hastings表示樂觀：「好的競爭會讓你變得更好，我們非常興奮有蘋果和迪士尼的加入，兩者皆是非常厲害的企業，能與他們在同一個聯盟非常令人興奮。」

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