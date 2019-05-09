Netflix性虐待劇《親密束縛》踩過界　被批污名化BDSM：太離地

Netflix根據美劇《Barry》男星Rightor Doyle年輕時真實經歷改編的喜劇《親密束縛》（Bonding），大膽地以BDSM（捆綁、調教或支配、施虐與受虐／Bondage, discipline or domination, sadism, and masochism）為題材，故事圍繞在久別重逢的高中同學Pete與Tiff身上，前者如今是出櫃的男同志，後者是研究生、同時有着紐約頂尖的性虐待女主人秘密身分，兩人合作無間，對客戶施展BDSM絕技。

《親密束縛》被批污名化BDSM。（海報）

該劇播出後受到不少批判，認為劇集誤導與污名化BDSM社群。日前身兼主創與編劇的Rightor Doyle透過《The Daily Beast》公開作出回應，他表示如果該劇順利獲第二季續訂，他將尋求專業BDSM社群的協助：「我有傾聽這些社群的聲音，他們在Twitter發表的意見很重要，我虛心接受，也很高興這些不同的意見具衝擊性，當然也衝擊到我。《親密束縛》取材自我人生中的一小段故事，在拍攝前也請益過相關社群人士。如果還有機會拍攝下一季，我期待能邀請更多人加入討論，強化與豐富我們對於這個世界的知識…《親密束縛》以明亮的色調與喜劇形式，改變人們對BDSM的刻板印象，Tiff與Pete不完美，我也不是個完美的人，但是我們希望能一起學習與成長。」

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其實多數對《親密束縛》的批評，是針對男同志角色Pete在劇中陳述的觀點，傳達BDSM主要是女性的工作的刻板印象，同時也認為性虐待女主人Tiff此角很不貼近現實。

加拿大滿地可從事性虐待女主人工作的Jessica Nicole Smith表示：「《親密束縛》對我而言一點也不真實，完全沒體現複雜又美麗的性虐待工作者的現實生活。至少對我來說一點也不正確，污名化並為這個專業領域蒙上陰影，不精確地呈現BDSM，完全沒體現該族群的人生樣貌。」

《親密束縛》第一季已上線Netflix，尚未公佈是否續訂第二季。

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