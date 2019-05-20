台灣小鮮肉大曬不對稱「七嚿腹肌」　梁瀚名：不介意背部全裸！

《女兵日記》、《女兵日記女力報到》中飾演「林國樑」的梁瀚名在劇中一脫成名，也讓他接下首支代言，19日為運動品牌身體保養品出席活動，展露「7塊肌」，笑稱自己的腹肌擁有獨特的「不對稱」性，還加碼展露「電臀」，表示身體部位最自豪的就是翹臀，可以上下跳動，未來出寫真集也樂意背部全裸、秀出臀部線條。

梁瀚名過去拍廣告最大尺度最多只到穿背心露臂肌，《女兵日記》洗澡戲之後，開始被「扒光」，這次拍廣告的洗澡畫面也僅穿三角泳褲，《女力報到》中也有僅穿三角泳褲的安排。他笑說自己私下游泳也是穿三角泳褲，覺得這樣很帥。對於「電臀」絕活，他害羞坦言交往的對象都「見識」過，被虧可用來當「床上情趣」。

日前同婚法案過關，梁瀚名與「鯰魚哥」林建予PO出裸睡床照表示：「各位放膽愛吧！」梁瀚名笑說，那是去年在高雄拍戲時，睡同一間房拍下的搞笑照，剛好最近「派上用場」。對於同婚，梁瀚名也認為：「每個人都有愛的權利，對於找到喜歡的人都是公平的。」表示支持。過去也曾有同性向他搭訕示好，但因是陌生人，他並無給予回應。

↓↓↓↓↓↓點撃圖片看梁瀚名不對稱的「七塊肌」！↓↓↓↓↓↓

延伸閱讀：

免費門票被炒到1.2萬 Ella公司說話了

小豬親會16位幸運兒 端2彩蛋被示愛

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】