「曹永廉」FB留言狙擊黃之鋒　用簡體字發表偉論真係本尊 ?

黃之鋒5月16日到庭時被大批傳媒包圍。（李澤彤攝）

黃之鋒因2014年佔旺清場期間，阻撓執達主任在旺角清場而被控違反法庭禁制令，5月16日雖上訴得直，把入獄3個月減至入獄2個月，但須即時入獄服畢餘下刑期。相關新聞（連結按此）播出後，亦有不同政見市民於社交網站轉發或留言表達己見，有人支持黃之鋒，當然亦有人反對，日前更有網民於Facebook討論區中留言揶揄：「除咗恭喜，都唔知講乜好，恭喜恭喜。」

4月份曹永廉出席《廉政行動2019》宣傳活動。（資料圖片）

有網民將「曹永廉」的留言截圖，並放上連登討論區。（網上圖片 / LIHKG）

其實這些網上言論只屬日常千萬個留言之一，普通的不得了，但卻引來疑似是TVB藝人曹永廉的注意。近日有網民發現，一個Facebook帳號「曹永廉」在該篇文章底下讚好，以及留言：「被佔中影響嘅市民，到現在可能家庭破裂，一無所有，呢個判決公平嗎？法治已死！」更在網民留言中追擊黃之鋒：「希望佢快啲香」。結果，留言一出，「曹永廉」反倒成為網民攻擊的對象。有網民更留言表示，他身因為公眾人物就應該要有操守，也有人留言：「你香佢都未香，你以後拍戲唔會有人睇！」、「詛咒人真係好唔啱，他真係會有報應！」



不過，經記者查找所得，廿多日前該Facebook帳號「曹永廉」亦在另一個討論中，以簡體字留言批評政府以及表達對香港法治的不滿，所以，到底這個「曹永廉」是否真的是曹永廉本人，抑或只是被人冒充呢？就真的要待他本人解答了。而《香港01》亦曾聯絡曹永廉，但暫時未獲回覆。