【逃犯條例】警驅紮營者爆衝突　黃之鋒等助陣釀肢體碰撞（有片）

民陣11日晚上八時在立法會外示威區集會，反對政府修訂逃犯條例，以及撐民主派議員進佔議事堂，至深夜時分仍有十多名示威者留守不散。立法會約20名保安上前要求示威者離去，雙方發生碰撞，其後保安請警方協助，並將在示威區紮營的「王婆婆」抬走，以及嘗試拆走帳蓬，香港眾志主席林朗彥、秘書長黃之鋒、民陣副召集人陳皓桓及其他示威者隨即上前「保護」，更一度與警方發生衝突，情況混亂火爆。

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深夜11時30分左右，仍有10多人在立法會示威區內留守不散，當中包括在示威區內紮營、經常到法庭旁聽社運案及出席大小社運場合的「王婆婆」、學生動源鍾翰林、學生獨立聯盟陳家駒及民陣副發言人陳皓桓等。而警方則開始以鐵馬封鎖立法會示威區與添美道。

隨後立法會保安20多人到示威區要求示威人士離開，期間雙方有推撞。擾攘約5分鐘後，保安請求警方協助，將「王婆婆」抬離，期間有其他示威者指罵警員，但阻撓抬走「王婆婆」的行動就未果。「王婆婆」的帳幕及旗幟則在混亂中損毀。

約20名保安要求立法會示威區的示威者離開，並企圖搬走「王婆婆」的紮營帳蓬及其本人。（譚威權攝）

「王婆婆」被警員抬離到示威區外的添美道，此時示威區外的黃之鋒、林朗彥等多名香港眾志成員，與一同離開示威區的陳皓桓、鍾翰林等則試圖以身「保護」婆婆，與多名警員混成一片「人團」，各人互相拉扯或推撞，情況十分混亂及火爆，期間有人向警員高聲叫喊「做乜打婆婆」，亦有女聲大叫「我係警察，大家冷靜啲」。

被多名警員推撞隔開的黃之鋒一度疑似失去平衡，身體向後傾側，手臂彎曲放在一名短髮女警的頸上。最後警方被其他示威者隔開，無法接觸到「王婆婆」，未幾「收隊」離開，事件才告落幕。