【多圖】吳千語冰天雪地騷鉛筆腿　「一件頭」泳裝騷身材留倩影

正所謂「夏天，為大地帶來美腿」，一到炎炎夏日，不少女性都會穿上短褲出街，沙灘亦不乏泳衣美女碧波暢泳，而吳千語亦不例外，近日她在Instagram分享「一件頭」泳衣泳照，不過相中背景卻是冰天雪地，原來吳千語大曬暢遊加拿大威士拿的照片，雖然當地天氣寒冷，不過吳千語仍能只穿上泳衣拍照，相信讀者除了深感佩服，也只能慨嘆千語BB「愛靚唔愛命」。

吳千語大曬冰天雪地下泳裝照，雖然吳千語臉帶微笑，但究竟佢是真心笑定凍僵咗？（IG：@karena_ngs）

吳千語仲曬靚背畀大家睇（IG：@karena_ngs）

其實去年八月，吳千語亦曾分享遊歷威士拿的照片，當時她明言「想念景色、當地人、自然、所有與這裡有關的事（#misstheviews #thepeople#thenature#everythingaboutthis）」可見吳千語非常喜歡威士拿。此外，熱愛水上活動的吳千語時常分享滑水的相片和影片，同時亦不吝嗇分享泳照，大曬纖瘦身材之餘，也讓一眾網民大飽眼福。

吳千語去年曾分享威士拿的照片，看來她對當地念念不忘。（IG：@karena_ngs）

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