【婚姻合伙人】高海寧首當女一博到盡　用行動抗衡「禁色令」？

無綫劇集《婚姻合伙人》現已播出一個星期，雖然是2年前拍攝的倉底貨，不過節奏明快，劇情輕鬆，令這部愛情小品劇依然受到不少觀眾的歡心。昨晚播出的第6集，講述貝競枝（高海寧飾）與邢呇（黃德斌飾）到日本公幹時被對方邀請上遊艇結伴同遊，其中高海寧換泳衣的一幕性感度滿瀉，相當吸睛！

黃德斌和高海寧在第6集中假扮情侶。（《婚姻合伙人》截圖）

邢呇在遊艇上為了婉拒幾位同性戀者的示好，打電話叫貝競枝假扮成他的女朋友。而當其時她正以半裸狀態接受按摩和拔罐，只好匆匆穿上衣服赴約。正正就是這一幕，高Ling站在鏡前面檢視自己背上的拔罐痕跡時大騷玉背，並用毛巾遮蓋着正面。

高Ling大騷玉背！（《婚姻合伙人》截圖）

玉背上很多拔罐印。（《婚姻合伙人》截圖）

而她換上泳衣後只披上浴袍就匆匆上車，並在車上脫下浴袍，一邊受到車的猛烈搖晃一邊換上白色恤衫。高Ling一脫下浴袍時，只見她身穿一件落到肚臍的黑色deep V泳衣，雖然泳衣的胸前位置已有綁帶將尺度收細，而她亦非刻意賣弄性感，只不過高Ling的身材實在太好，再加上她的「瞓身」演出，令一眾觀眾看得嘩嘩聲，性感直逼噴血程度！

她在車上脫下浴袍，入面的泳衣性感度十足。（《婚姻合伙人》截圖）

車左搖右擺，高Ling換衫途中不慎仆倒。（《婚姻合伙人》截圖）

其實TVB近年已經大幅減少女藝人的性感鏡頭，並要求她們要收起性感，皆因在2017年年底頒布的「禁色令」（又名限奶令）所致。不過《婚姻合伙人》已於2017年4月份完成所有拍攝，即「禁色令」頒布之前，所以以上高Ling的性感演出並沒有因此受影響。而且《婚姻合伙人》亦是高Ling首次擔任第一女主角，再加上本來這幾個鏡頭並無任何不良意識，亦非刻意賣弄，搏盡啲絕對也是情有可原。

高海寧換衫逐格睇：