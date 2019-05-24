李天翔離巢冇後路　密謀做健身教練︰不如出嚟搏一搏

前無綫藝人李天翔在5月中剛滿約TVB，正式回歸自由身。他在1995年參加無綫藝員訓練班入行，入行近24年的時間，24年的光陰都在TVB渡過，天翔毅然決定離開電視台。本身有健身教練牌的他，視健身為興趣，也希望把它變成專業，不過吃慣了這行飯的他坦言，演藝始終是他的第一位。

天翔自言自己離開TVB的決定不算是衝動，幾年前已經有想法。（Instagram@litincheung）

天翔接受《香港01》記者訪問，自言自己離開TVB後沒有太多打算，也沒有後路。跳出Comfort Zone需要的勇氣比留下來大，他坦言是為自己的將來著想，他說︰「最主要嘅原因係自己年紀開始大，TVB都希望搵我傾約，我仲係加人工嘅，但係如果我再簽多幾年，都真係四十幾歲，到時再出返去其他公司，公司老細嘅角度係『我搵個廿幾歲啦，點解要搵個四十幾歲嘅』，所以我咁嘅決定，不如出嚟博一博，如果真係喺演藝事業冇發展，咁我起碼可以快啲轉工。」天翔也直言人工也是其中一個離巢的原因，「我諗大家都知（TVB）人工其實有幾高呢，但係我都算係好彩嘅一群，每一年佢叫我續約，我都有加人工，但係真係唔高，呢個係其中一個離開嘅原因。」

天翔透露如果自己有檔期﹑價錢各角色也適合的話，都會考慮返TVB拍劇。（資料圖片）

天翔完成了藝員訓練班不久就主持兒童節目《閃電傳真機》和《至NET小人類》，他指當時收入不錯，因為週一至五都有開廠，但後來離開了兒童節目主持，因為只拍劇，工作量少了，都試過有一段時間收入僅只是公司的底薪，「嗰時仲細，又搵到錢嘅時候，緊係洗錢，你問我依家緊係後悔啦，但到後來只收底薪人工嘅時候，都好好彩，都生活到嘅。（會唔會唔夠洗？）唔可以大洗囉，夠你食嘅。」後來2011年底開始認識到李麗霞，對方好好，帶他去登台唱歌，收入才漸漸增加。

天翔希望有更多機會在其他演藝方面發展。（資料圖片）

在一間公司做這麼久，被問到天翔會否不捨得做了廿多年的公司，他說︰「咁我又冇唔捨得喎，唔捨得啲梳頭化妝服裝同事，始終都共事咁多年，係唔捨得呢啲囉。」想轉做健身教練其實是因為他一直都想做這件事，只是之前拍劇等工作太忙，「依家暫時外間都未有啲任何人搵我，可能有時間就嘗試下做健身教練。因為自己其實都鍾意做呢樣嘢，咁考咗個牌都希望，試下除咗演藝之外嘅其他嘢。」天翔透露其實暫時還未開始這個工作。另外，身邊健身教練的朋友都提點過他其實這一行收入都不錯，但他強調自己最主要不是為錢，而是完了自己的心願。但天翔都說演藝才是他的理想和首選。而對於現在的經濟狀況，天翔直言︰「好彩到依家屋企負擔唔大，暫時自己搵自己食咁囉，咁我同太太都唔洗供樓，我同佢都係財政獨立嘅，咁暫時OK，唔洗我照顧佢先囉。」

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