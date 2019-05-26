【黑鏡】Netflix發布全新預告　劇情影響人類如何看待科技及未來

被喻為神劇的Netflix原創烏托邦科幻劇集《黑鏡》（Black Mirror），一向都是現實社會的真實寫照，過去4季及去年年底推出的互動電影《黑鏡：潘達斯奈基》（Black Mirror：Bandersnatch）出現的創新科技都指出，人類過分依賴科技只會帶來問題。繼早前發布了第五季的預告，Netflix再推出三段預告，片段中將再次讓觀眾感受高科技因人性的偏執，所帶來的反效果。監製Charlie Brooker曾表示希望大家能夠用心感受全新三集，因為劇情足以令大家如何看待科技、未來、這個世界和彼此之間的關係，更公開說：「唔好話我冇警告過你！」，令劇迷非常期待。

今次《Black Mirror》只有3集，並於6月5日正式上架。在電影《復仇者聯盟》系列飾演「飛隼」的Anthony Mackie跟《水行俠》中飾演反派「黑蝠鱝」的Yahya Abdul-Mateen II，將會主演《Striking Vipers》這個單元。故事講述，兩個原本是死黨但疏遠已久的大學同學，在生日派對上重遇後，發生了一連串改變人生的事。另外，主角（Anthony Mackie飾）出軌後屢次拒絕想生BB的太太，被太太察覺出軌嫌疑後，盡力解釋去重獲太太的信任。

另一單元《Rachel, Jack and Ashley too》就由Miley Cyrus擔正，她在劇中的角色跟現實生活中一樣的偶像歌手，並在電視上推銷自己代言的AI機器人。可惜原本看起來很正常的機器人開始變得瘋癲，更突然亂講粗口，背後更隱藏著不可告人的真相。故事主要講述一位寂寞的青少年，只懂沉迷追星，一直希望能夠跟偶像保持聯繫，但偶像背後的形象卻不是想像中那麼美好。

最後《Smithereens》則講述Andrew Scott飾演一名Uber 司機，當他接載了一名年輕人之後便展開了一連串的綁架事件，預告最後就回到《Spider-Man 3》演員Topher Grace的靜心畫面訴說：「安靜下來，不帶任何批判！」雖然看完預告整個腦都是問號，但相信這三集都是希望帶給觀眾重新檢視及反思我們生活的信息。