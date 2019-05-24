《幸福一家人》攻陷翡翠台周六黃金時段　內地時裝劇煲得起？

TVB翡翠台星期六的黃金檔期（即晚上8時半至10時半）除了播放本地劇集之外，亦間中播放本地製作的綜藝節目或《歡樂滿東華》這類籌款表演節目，亦會播放不少人氣港產片，例如上星期播放《春嬌救志明》更是勾起不少香港人的回憶，非常適合星期六一家排排坐看在電視面前消磨時間。不過，TVB即將把這個黃金檔期「外判」出去，因為由6月1日起一連五個月，將會播出內地人氣時裝劇《幸福一家人》。

《幸福一家人》將成為TVB首部於翡翠台黃金時段播出的內地時裝劇。（微博：@电视剧幸福一家人）

TVB近年劇集產量下降，亦漸趨「內地」化，不但頻繁購買內地劇並放到翡翠台黃金時段播放，亦開始與內地共同製作電視劇。雖然於翡翠台播放內地劇已經不再是什麼新鮮事，不過大家可能都會留意到TVB購入的內地劇大多為古裝宮廷劇，由多年前的《還珠格格》、《神鵰俠侶》、《鐵齒銅牙紀曉嵐》，到近年的《武則天》、《無心法師》、《皓鑭傳》、《延禧宮略》，由於相比起TVB自家製的古裝劇集水平更高，而且亦是內地收視爆棚的作品，所以能夠充分理解為何TVB選擇將黃金時段讓給這些外購劇。至於內地時裝劇相比起來則少很多，最大原因是因為TVB本來已經有很多出色的時裝劇，有需要購買內地的時裝劇嗎？

TVB於2006年將《神鵰俠侶》放在翡翠台黃金時段播出。（網上圖片）

TVB於2015年購入《武則天》，掀起一陣煲劇潮。（網上圖片）

能夠成為首部於翡翠台的黃金檔期播出的內地時裝劇，雖然惹來不少爭議，不過，《幸福一家人》的確不惹少。這部家庭劇改編自大熱韓劇《家人之間為何這樣》，一共有52集，由翟天臨、董潔、李立群、邱澤領銜主演。《幸福一家人》劇情講述房家三姊弟面對親情、愛情、婚姻及事業的種種困境時作出抉擇的故事，除了劇情貼地，亦能帶出正能量，是一套能夠治愈人心的劇集。不少網民直呼看一集哭一次，於內地播出當時收視節節上升大獲好評，更打敗趙麗穎主演的《傾城時光》，並奪得同時段電視劇中的收視第一名。

《幸福一家人》改編自韓劇《家人之間為何這樣》。（網上圖片）

不少網民都對於星期六的黃金檔期被內地劇「攻陷」大表失望，認為TVB應該支持本地製作，更有人表示看到內地劇就討厭。不過，不少曾經看過《幸福一家人》的人都大讚劇集高質，認為劇中演員演技勁揪，出乎意料地好，反駁那些為反而反的人：「你唔鍾意咪唔好睇囉！」

《幸福一家人》能否煲得起？（微博：@电视剧幸福一家人）

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