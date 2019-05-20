【權力遊戲】爆煲劇後抑鬱潮　只需200港元心理輔導員陪你鬧監製

HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）最終季大結局，於今日（20/5）香港時間早上9時已經播出。雖然早前竟然爆出穿崩位而令劇迷大失所望，繼劇中驚現咖啡杯，在大結局又被發現有透明水樽出現。今季劇情及角色的去向都負評湧現，種種因素都令神劇崩壞，是有史以來在爛蕃茄上評分最差的一季。不過相信各位劇迷鬧還鬧，畢竟都追看了8年，怎會不看大結局？而且，大結局後一定會感到異常失落，但其實播出大結局之前，劇迷已經大叫「世界末日」！

【權力遊戲】IMDB評分插水式創新低 5大離譜位辣㷫大部分粉絲！

【權力遊戲】劇中驚現Starbucks杯 遭網民惡搞恥笑：彩蛋嚟㗎？

繼咖啡杯後，早大結局中竟然出現透明水樽。（電視截圖）

美國心理輔導員開設服務 與劇迷「同步過冬」盛惠兩嚿水

根據CNN報道，美國有心理輔導員得知劇迷一定接受不了最看了8年的劇集終於圓滿結束，所以決定特別開設時段來與他們一起「同步過冬」。輔導包括內容，專業人士能夠幫助劇迷消化他們對節目的感受，更能跟劇迷一齊鬧爆編劇。有輔導員表示劇迷如此依賴電視節目或電影並不罕見，因為大家都是看節目來逃避日常生活。如果有劇迷對這個輔導有興趣，能夠預約30至60分鐘，並能自由選擇單對單、小組或線上心理輔導，而收費大概25美元至50美元不等，折合約196港元至392港元不等。

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調查機構：為煲劇2700萬人請病假、290萬人遲到

外國傳媒亦報道英、美各地劇迷更曠工追劇。據美國管理諮詢公司Workforce Institute at Kronos的調查報告指出，預計2,720萬打工仔看《權力遊戲》大結局，有機會引致逾千萬人向公司請Sick Leave，約290萬人遲到，或會引致美國市場損失33億美元（257.4億港元）。上述的理諮詢公司透露，在5月7至9日在網上對1,090名成年人進行調查，結果發現當中有三分一受訪者會收看大結局，約22%的打工仔計劃星期一放假一天。就這個數據計算後，推斷出1,070萬美國人在大結局翌日休息一天。