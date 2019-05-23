【5月重磅陸劇】Angelababy鄧倫　撼劉嘉玲、華妃娘娘《半生緣》

五月有不少陸劇定檔，當中鄧倫、朱一倫、Angelababy主演的《我的真朋友》，劉嘉玲、蔣欣的《半生緣》有流量有顏值，演技也十分靠譜。劇荒的朋友又有劇可追了。

前兩天《我的真朋友》已經定檔，原本是「顏王」孫紅雷主演的《帶着爸爸去留學》開播的，沒想到因為一些原因，這部劇已經被無限延期了，至於究竟什麼時候才能和大家見面也是一個未知數。朱一龍和鄧倫主演的《我的真朋友》也是相當的重量級，也算是彌補了大家的一個遺憾。說來也是有意思，本來這部劇在拍攝的時候，鄧倫、朱一龍以及老戲骨倪大紅的人氣遠不及現在，只有Angelababy的名氣比較大，也算是一人Carry全隊。

按圖看《我的真朋友》精彩劇照▼

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不過最近朱一龍的熱度可算是只增不減了，尤其是在《鎮魂》之後演技日趨成熟，他的顏值也是讓很多粉絲甘心拜倒在他的西裝褲下！鄧倫最近也是一個流量小生，特別是現在還年輕，前途不可限量；倪大紅老師在出演了《都挺好》之後也是爆紅。反觀baby，演技繼續被內地網友瘋狂吐槽，現在可以倒過來說得上是三帶一了——娛樂圈真的是一個瞬息萬變的世界。

反觀baby，演技繼續被內地網友瘋狂吐槽，現在可以倒過來說得上是三帶一了——娛樂圈真的是一個瞬息萬變的世界（《我的真朋友》劇照截圖）

5月31號即將上映的《半生緣》可以說是萬眾矚目，張愛玲的名著加上劉嘉玲、《後宮甄嬛傳》中的華妃娘娘的蔣欣飾演顧曼楨、顧曼璐姊妹，加上郭曉冬等人的合作，話題性十足。據悉這次劉嘉玲為了這部劇十分用心，劇組早上六點開工，四點五十就能在劇組看到她了。劉嘉玲這個年紀簡直是太適合顧曼璐了，有着這個年紀的沉澱，風韻與氣質這個東西還真不是一天兩天就練的出來的。

按圖看《半生緣》精彩劇照▼

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這次出演反派祝鴻才的郭曉冬可以說是最大的亮點，畢竟原著黨非常憎恨這個奸姊夫！不知道郭曉冬版會有什麼驚喜表現。這部五月份的新劇可以說是本月最大的亮點了，畢竟「華妃娘娘」蔣欣和劉嘉玲都是穩妥的演技派，張愛玲的作品也是相當的有質感，劉嘉玲蔣欣新劇vs鄧倫朱一龍，你會支持誰？

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