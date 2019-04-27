【專訪】欣賞鄭秀文原諒許志安　衛蘭：愛係要原諒同唔好放棄

遇過花心男、遇過教會男，37歲衛蘭笑言自己的感情生活一點都不豐富。 近年有宗教信仰的她，新歌《所以我愛God is Love》充滿了福音訊息，提及近來受過最大的誘惑時，看她大笑一輪，以為會是離不開飲飲食食或瘋狂購物等「公式」答案，沒想到她卻吐出一句：鍾意咗一個我唔應該鍾意嘅人……

衛蘭近年多了參與歌曲的創作，雖然尚未完全習慣，但她希望可以成為一位唱作人。「可能因為慣咗唱別人的創作，所以自己創作時會好懷疑自己，但馮翰銘今次俾咗好大空間我，公司亦都好信任我。」（葉志明攝）

衛蘭過去有不少治療情歌，但這次《所以我愛God is Love》中提到的愛是一種無私的大愛。自從有宗教信仰後，衛蘭的價值觀改變了不少，對於現在所擁有的，她笑言有點多。「以前會想要紅啲、想多錢啲、多啲人愛我，但依家覺得呢啲唔重要，甚至覺得係多咗，其實當你感到滿足時，再有好事發生，bonus一樣，會更開心更感恩。」當然，她還未到達「聖人」的階段，偶爾也會覺得自己未夠好、也會與人比較，對於這些考驗，她認為信仰可令一切成為過去，自身變得愈來愈堅強。「但呢個世界真係好多誘惑，所以要同神保持一種默契，如果唔係好易迷失。」

對於愛上了唔應該愛嘅人，衛蘭坦言「打仗」過程十分痛苦，但慶幸自己憑信仰做出正確的選擇。（葉志明攝）

打完一場仗

談及誘惑，她那一句「鍾意咗一個我唔應該鍾意嘅人」坦白得很，與工作人員對望了一下，她再說：「係會不斷有聲音同感覺，但自己都保持好個心同距離，係好難……但真係做到。有神同埋身邊的朋友帶領住自己，亦都有股力量令自己行返去正確嘅路。」對於那位不應該愛的人，衛蘭堅拒透露對方的身份、感情狀況，因為一切已經完結。「你唔可以俾自己糾纏下去，要不停咁同自己講『呢個係錯』、『move on』，唔係個個可能做到，真係好似打仗咁，真係要堅持。喺做選擇時，如果係正確嘅咪好囉，如果錯就會傷害好多人。」

本身中文已經唔係非常叻嘅衛蘭，為了國語市場開始認真學講、寫中文，早前去上海、北京宣傳時進行實戰，她表示雖然非常緊張，但享受過程。（葉志明攝）

鄭秀文的大愛

新歌推出不久，發生了「安心」事件，鄭秀文在IG上載了「Love never gives up, never loses faith…」的經文，與《所以我愛God is Love》提到的「Love is patient, love never fails」幾乎是一模樣。衛蘭指在信仰當中，大家或者會走著不同的路，但目的地都會是一樣。「無論行什麼路、遇見什麼人都可以選擇去愛，其實係唔易，但靠力量係可以。見到Sammi的行為，令我更覺自己嘅信仰，我都有問過好多人，大家都會覺得點解要原諒佢（許志安），但愛係要forgive、work out同唔好放棄。」與許志安與鄭秀文既是朋友，又擁有同樣的宗教信仰，衛蘭得知事件時，感到非常不快，她認為每個人都有脆弱、做錯事的時候，但同樣地亦都有被原諒的時候。

衛蘭於2017年推出首張國語專輯，但當時只以數碼形式發行，問她會否感到可惜。「因為當時狀態唔好，隻碟又好趕住咁出，所以唔係好滿意，好在無出實體碟。」佢真係一個誠實寶寶……

60歲先嫁?!

儘管前度曾對自己不忠，朋友婚姻出現問題，但衛蘭仍相信愛情，至於婚姻，她認為每個女生都會幻想過。「我20幾歲時，係完全唔想結婚，因為覺得一個人都可以好開心，後來會諗係因為覺得『死啦，將來邊個照顧我？』，希望我唔使60歲先結啦」說畢，又一連串衛蘭式傻笑。以前左揀右揀，都一定係靚仔，但衛蘭話依家擇偶條件一定有細心，雖然暫時仲未遇到，但慶幸身邊有妹妹、好友、同事與她分享自己的喜悅。

Hair：Jamie Lee@HAir

Make Up：＠江中平化妝室

Venue：Sergeant's Bar at House 1881