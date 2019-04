【專訪】欣賞鄭秀文原諒許志安　衛蘭：愛係要原諒同唔好放棄

遇過花心男、遇過教會男,37歲衛蘭笑言自己的感情生活一點都不豐富。 近年有宗教信仰的她,新歌《所以我愛God is Love》充滿了福音訊息,提及近來受過最大的誘惑時,看她大笑一輪,以為會是離不開飲飲食食或瘋狂購物等「公式」答案,沒想到她卻吐出一句:鍾意咗一個我唔應該鍾意嘅人……

衛蘭近年多了參與歌曲的創作,雖然尚未完全習慣,但她希望可以成為一位唱作人。「可能因為慣咗唱別人的創作,所以自己創作時會好懷疑自己,但馮翰銘今次俾咗好大空間我,公司亦都好信任我。」(葉志明攝)

衛蘭過去有不少治療情歌,但這次《所以我愛God is Love》中提到的愛是一種無私的大愛。自從有宗教信仰後,衛蘭的價值觀改變了不少,對於現在所擁有的,她笑言有點多。「以前會想要紅啲、想多錢啲、多啲人愛我,但依家覺得呢啲唔重要,甚至覺得係多咗,其實當你感到滿足時,再有好事發生,bonus一樣,會更開心更感恩。」當然,她還未到達「聖人」的階段,偶爾也會覺得自己未夠好、也會與人比較,對於這些考驗,她認為信仰可令一切成為過去,自身變得愈來愈堅強。「但呢個世界真係好多誘惑,所以要同神保持一種默契,如果唔係好易迷失。」

對於愛上了唔應該愛嘅人,衛蘭坦言「打仗」過程十分痛苦,但慶幸自己憑信仰做出正確的選擇。(葉志明攝)

打完一場仗

談及誘惑,她那一句「鍾意咗一個我唔應該鍾意嘅人」坦白得很,與工作人員對望了一下,她再說:「係會不斷有聲音同感覺,但自己都保持好個心同距離,係好難……但真係做到。有神同埋身邊的朋友帶領住自己,亦都有股力量令自己行返去正確嘅路。」對於那位不應該愛的人,衛蘭堅拒透露對方的身份、感情狀況,因為一切已經完結。「你唔可以俾自己糾纏下去,要不停咁同自己講『呢個係錯』、『move on』,唔係個個可能做到,真係好似打仗咁,真係要堅持。喺做選擇時,如果係正確嘅咪好囉,如果錯就會傷害好多人。」

本身中文已經唔係非常叻嘅衛蘭,為了國語市場開始認真學講、寫中文,早前去上海、北京宣傳時進行實戰,她表示雖然非常緊張,但享受過程。(葉志明攝)

鄭秀文的大愛

新歌推出不久,發生了「安心」事件,鄭秀文在IG上載了「Love never gives up, never loses faith…」的經文,與《所以我愛God is Love》提到的「Love is patient, love never fails」幾乎是一模樣。衛蘭指在信仰當中,大家或者會走著不同的路,但目的地都會是一樣。「無論行什麼路、遇見什麼人都可以選擇去愛,其實係唔易,但靠力量係可以。見到Sammi的行為,令我更覺自己嘅信仰,我都有問過好多人,大家都會覺得點解要原諒佢(許志安),但愛係要forgive、work out同唔好放棄。」與許志安與鄭秀文既是朋友,又擁有同樣的宗教信仰,衛蘭得知事件時,感到非常不快,她認為每個人都有脆弱、做錯事的時候,但同樣地亦都有被原諒的時候。

衛蘭於2017年推出首張國語專輯,但當時只以數碼形式發行,問她會否感到可惜。「因為當時狀態唔好,隻碟又好趕住咁出,所以唔係好滿意,好在無出實體碟。」佢真係一個誠實寶寶……

60歲先嫁?!

儘管前度曾對自己不忠,朋友婚姻出現問題,但衛蘭仍相信愛情,至於婚姻,她認為每個女生都會幻想過。「我20幾歲時,係完全唔想結婚,因為覺得一個人都可以好開心,後來會諗係因為覺得『死啦,將來邊個照顧我?』,希望我唔使60歲先結啦」說畢,又一連串衛蘭式傻笑。以前左揀右揀,都一定係靚仔,但衛蘭話依家擇偶條件一定有細心,雖然暫時仲未遇到,但慶幸身邊有妹妹、好友、同事與她分享自己的喜悅。

Hair:Jamie Lee@HAir

Make Up:@江中平化妝室

Venue:Sergeant's Bar at House 1881