【黃心穎許志安】鄭秀文IG甫感觸文：不再談論，不回望，向前看

「安心偷食」這件事發生了超過一星期，繼黃心穎前往美國進修之後，事件暫且劃上句號。但當然，「安心偷食」的後遺仍然不斷影響著4位主角，例如黃心穎有份參演的無綫劇集慘遭延播。而鄭秀文亦需要重拾工作的情，因為7月的演唱會到即，今日（28日）更在Instagram甫長文發放正能量，更加文尾表示不會再談論此事：「不回望，向前看。」

Sammi看似有點疲態。（Instagram）

鄭秀文全文如下：

「並沒有什麼魔法, 什麼一夜變藍天, 但恩典夠用。過去這星期香港天氣都帶陰帶雨帶雷，上星期有一夜晚,天空更忽然一下子被暗黑籠罩，那股黑竟比黑更黑，烈風暴雨好像咆哮，那麼的令人畏懼。今天終於稍微放晴，天空似鬆了一口氣，我相信藍天會回來。想說，既決定了, 餘下的 ，就交給時間， 時間會幫助局中者走出一條新路, 但在時間面前人人平等, 時間不能跳格, 無論決定什麼事， “決定”與”目的地”之間的就是過程, 而往往就是在此等過程中, 讓人在當中慢慢學習,領悟，直到抵達目的地。事實上，亦必須在「如常地生活當中」經歷修復和糾正過程，不能浪費時光, 並帶著信心靜候將來. 如常生活代表什麼? 如常生活代表去做該做的事, 去履行工作任務,去見想見的朋友們, 去吃想吃的東西,去繼續熱愛生命中的人與事，去做以往生活中會做的所有生活瑣事，並且誠實面對在這過程中偶爾衍生的情緒感受，這是必須的過程, 沒有捷徑啊。日子；還是要過的。天父並沒有省卻或便宜這重要的學習（打磨人生) 的過程. 所以我說並沒有魔法，必須經歴過程。而”時間和空間是局中者最需要的。” 帶著盼望迎接這過程,就如同我要拾起精神去迎接我的演唱會 , 時間無多，拾回運動， 拾回專注，是時候了。請見諒，不會再談論此事。不回望，向前看。讓時間一步步帶領。」

Sammi繼續做運動發放正能量啦：