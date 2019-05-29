【開心速遞】Mia打排球受傷隻手腫到似豬手：唔知以為劇組虐待我

無綫高收視處境劇《愛‧回家之開心速遞》剛播出的兩集以《青春火花》為題，講述威龍集團的一眾女職員組成了一隊排球隊出戰排球比賽。由大小姐 (林淑敏 飾) 做隊長負責帶領熊若水 (呂慧儀 飾) 、Icy (岑杏賢 飾)、Anita (梁茵 飾)、垃圾清 (周梓盈 飾)、Rebecca (沈可欣 飾) 以及Mia (何綺雲 飾) 齊齊上陣，組成接龍女排隊出賽，熊尚善 (滕麗名 飾) 則擔任領隊。劇情罕有地熱血，加上她們都着上短褲騷出美腿，畫面變得好養眼，且充滿青春氣息。

齊齊騷美腿打排球。(ig@hoyeewan112圖片)

劇中一眾排球女將都瞓身演出，個個打波打到趴晒地，毫不錫身，見到她們的雙手都打到又腫又瘀，而事實上她們也是真打的，並沒有借位借角度，當然也沒有用替身啦。何綺雲就於她的IG post了一張她打完排球後隻手腫到變豬手的相，相當嚇人，她留言表示：「綺雲豬手，限時優惠」並落了hashtag #我真係腫唔好扮㗎喎。《香港01》電話訪問了她有關今次拍劇打排球受傷一事，她說：「因為我好耐無郁動，無做運動，所以會比較容易撞瘀，好似豆腐咁樣。應該係開波開得多所以打瘀咗隻手，嗰下真係痛，但係又好想快啲完成拍攝，唯有忍痛繼續打落去。」

何綺雲飾演馬美娜。(tvb《開心速遞》電視截圖)

何綺雲隻手腫到好似豬手。(ig@hoyeewan112圖片)

她表示雖然腫得咁誇張，不過也好快消腫了：「腫咗2日左右，之後就開始散瘀喇，但係散瘀時隻手仲肉酸，好恐怖好嚇人，我都唔敢post啲相出嚟，會嚇親人，驚人哋以為我被劇組虐待。其實今次真係拍得好開心，好多青春回憶返晒嚟，大家都毫無怨言，就算打到咁痛都係值得嘅。好多謝編劇組寫啲咁熱血嘅劇情畀我哋。」另外呂慧儀就表示她們確是有打到又腫又瘀，但電視畫面所見的「傷勢」，原來是有化妝的：「我哋有化咗個傷妝嚟加強效果，顯得我哋打得好搏命好落力咁樣。我一直都有打開排球，所以就無乜嘢，係對腳有啲瘀，如果無打開排球又或者完全無接觸過嘅，就會傷啲。」

呂慧儀表示她們手上的傷其實是化妝化出來的。(tvb《開心速遞》電視截圖)

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