【勝利醜聞】陪YG社長梁鉉錫應酬藝人曝光？　PSY曾涉吸毒逃兵役

日前（27日）YG娛樂社長梁鉉錫被MBC節目《探查企劃Starlight》爆出，涉於2014年向來自東南亞的富豪提供性招待。當時在場的目撃者更在節目上，清楚描述整個過程，講到同行有一名YG娛樂知名歌手，因而在韓國網絡上引起話題。對於該歌手的身份，竟不是「勝利門」主角勝利而是PSY？

《探查企劃Starlight》的目撃者講到，2014年7月一招待東南亞富豪的場合上，梁鉉錫除了包下餐廳親自招待外，同行還有一名旗下的國際知名歌手。當然不少觀眾會第一時間想起勝利，但根據節目中的各種線索，包括該藝人已離開YG娛樂，加上已自立門戶成立經紀公司等，不禁令人想起鳥叔PSY。2010年至2018年間，PSY隸屬YG娛樂，2012年發行《Gangnam Style》而在國際打響知名度。離開舊東家後，PSY今年一月成為P Nation並簽下泫雅等藝人。

PSY與梁鉉錫共事多年，這次一同捲入性招待風波。（IG/@42psy42）

涉嫌性招待事件逐格睇：

事實上PSY自出道以來，爭議可說是不少。包括捲入吸食大麻事件外，亦曾於25歲時涉購買工程師證書，在從未當兵的情況下，申請到網路公司服替代兵役，期間他更被發現照開52場演唱會，需要重新再當第二次兵。對於PSY今次捲入性招待醜聞，他回應韓國傳媒：「我並沒有參與接待，亦不知道涉及性招待，鄭姓中間人是我本來認識的人而已。」表示自己當時只是到場打招呼便離開。

PSY今年成立P Nation，簽下泫雅和男友E'Dawn等藝人。（IG/@42psy42）