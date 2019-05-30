【PTU機動部隊】苑瓊丹常與小生合作拍戲：我仲做過黃子華女友！

在「黃Viu煲劇平台」熱播的網絡劇集《PTU機動部隊》劇情進入直路，除了林峯、蔡卓妍和張繼聰的感情瓜葛備受關注外，案件亦變得越來越棘手，觀眾都看得相當肉緊。不過再緊湊的故事都必定有一些輕鬆位，例如在劇中飾演林峯的爛賭母親的苑瓊丹（苑仔）就用她多年的諧星經驗「爆肚」演出，成功逗笑觀眾，為全劇帶來不少喜感。

每次苑瓊丹出場定能為觀眾帶來歡笑。

苑仔身為演喜劇的高手，即使在多沉重的劇集都能發揮喜感本色，她與林峯的母子情戲份既搞笑又煸情，苑仔更不時「爆肚」兼開「黃腔」：「我都唔記得有講過『黃色笑話』，成日都『爆肚』！今次合作嘅班底、導演都好熟，佢哋好放手畀我去改、去做，導演有時仲會打電話畀我，話聽日場戲諗諗有咩搞，務求每場戲都有精彩嘅部分！」

苑瓊丹與林峯曾在內地合作拍劇，所以相當熟稔，今次飾演母子拍攝過程更加順暢。

苑仔為配合爛賭母親的爛賭造型，她亦出動到私伙耳環：「劇中我戴住隻關刀耳環，賭錢嘅時候就『劈劈劈』。而呢隻玉造關刀耳環係我開拍前特登花五千蚊買番嚟，由一千蚊到五千蚊都有得賣，我有朋友話用來拍戲唔需要買太貴喇，幾百蚊買隻就得，不過我對自己係有要求，所以買咗最貴嗰隻。」

黑勢力為威脅林峯，於是綁架了苑瓊丹。

苑仔表示曾跟林峯在內地合作拍劇，經常日對夜對所以私下已經很熟，要演一對默契十足的母子情一點也不難。她亦表示自己與小生確實很有緣份：「除了林峯，黃宗澤都咗過我個仔，我亦有同馬國明合作過，其實好多小生都有合作過，好似羅嘉良、黎耀祥、張家輝，不過我做人阿媽都係近幾年嘅事，我仲曾經做過黃子華女友，但後來拍《男親女愛》就做咗佢個長輩角色『仙姐』!」

苑瓊丹和黃子華在《666魔鬼復活》飾演情侶！（網上圖片）

苑瓊丹與黃子華於《男親女愛》亦有合作。（網上圖片）

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