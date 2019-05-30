Lee Hi暌違三年再推新專輯　慘遇韓國網民抵制YG浪潮

睽違三年，韓國女歌手Lee Hi李夏怡今日（30/5）終於推出迷你專輯《24℃》。Lee Hi難得推出新作，Hicecream（Lee Hi李夏怡粉絲）本應興奮不已，然而，Lee Hi李夏怡所屬公司YG娛樂近日醜聞不斷，韓國網民發起抵制YG娛樂旗下藝人之音樂作品行動，令Lee Hi李夏怡之回歸蒙上陰影。

Lee Hi今日推出新專輯《24℃》。（IG：leehi_hi）

Lee Hi今日早上接受韓國傳媒訪問，談及相隔3年推出新作的感想。Lee Hi稱過往3年過得頗為平凡，串珠漸漸成為她的興趣，不過她坦言仍渴望唱歌。對於自己很久沒有上台表演，Lee Hi心情相當緊張，亦擔心外界對新專輯的反應。Lee Hi亦笑言粉絲對於她推出新作感難以置信，Hicecream不禁疑問：「終於要出來了嗎？」可見粉絲對新專輯期待已久。

Lee Hi慨嘆很久沒有上台表演，心情相當緊張，粉絲也對她回歸感到驚訝。（Naver新聞圖片）

雖然Lee Hi難得出碟，但近日YG娛樂接連爆出醜聞，例如前藝人勝利涉及性交易、貪污、勾結警察等醜聞，而創辦人梁鉉錫亦被指組織性招待。韓國討論區DCinside的Mnet Gallery早前宣布全面抵制YG娛樂，而Lee Hi的新聞下，網民均明言不會收聽YG娛樂的音樂，又希望Lee Hi盡早脫離YG娛樂。然而，這次抵制行動將會對Lee Hi作品產生甚麼影響，仍然有待觀察。

韓國網民明言要抵制YG娛樂，又希望Lee Hi脫離YG。（Naver新聞截圖）

Lee Hi近況逐格睇