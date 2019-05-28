蔡思貝五度演女警變女版吳卓羲　勢超越滕麗名成TVB御用madam

蔡思貝近來憑劇集《鐵探》人氣急升，曾被狠批沒演技的她所飾演的女警阿招令人眼前一亮，更被網民大讚演技有進步，果然所付出的努力並沒有白費。其實蔡思貝已非第一次飾演女警的角色，除了《鐵探》之外，她已前後三次飾演過女警，而最近她亦在訪問中透露即將開拍新劇，再次挑戰做臥底。

《鐵探》是她第二套飾演警察的作品。（TVB）

蔡思貝雖然是港姐出身，不過性格爽朗率直，而且形象陽光有活力，再加上甘願為拍劇留短髮，所以在一眾TVB女藝員中脫穎而出，可謂是最佳的女警人選。她在第二套擔大樑的劇集，即2016年播出的《鐵馬戰車》中飾演女交通警員貝心柔，雖然當時演技稚嫩被觀眾狠批，不過撇去演技，其實她的外型和形象都很適合演制服團隊。

蔡思貝在《鐵馬戰車》飾演交通警員貝心柔。（TVB）

其實蔡思貝在《鐵馬戰車》後累積了不少拍劇經驗，更在短短一年内無間斷「當差」。《鐵探》是她第二套飾演警察的作品，亦是她唯一一套留長髮的女警角色，於2018年9月完成拍攝後，緊接住拍《機場特警》，更不惜將一頭長髮剪短配合角色，飾演準軍事化特種警察部隊的機場特警組。12月拍完《機場特警》後，蔡思貝於2019年1月開始拍攝現正熱播的《機動部隊2019》，加入機動部隊行列再次挑戰做警察。

蔡思貝在《機場特警》飾演機場特警組警員。（資料圖片）

蔡思貝在《機動部隊2019》第四度飾演女警。（網上圖片）

不過，蔡思貝的女警生涯似乎還未完，她最近透露即將在7月開拍的新劇中飾演臥底，換句話說，蔡思貝在連續四套劇中做女警，亦是她五度「當差」，分分鐘取代滕麗名成為新一代TVB御用女警。要講到TVB御用女警，滕麗名絕對能佔一席位，她於1998年的《陀槍師姐》中飾演短髮熱血女警陳三元一角而深入民心，更一拍就拍攝了四輯，同劇的關詠荷和蔡少芬都只拍了兩輯。

滕麗名曾經是TVB的御用女警。（網上圖片）

不過要講到「御用警察」中的No.1，當然唔少得吳卓羲，他在拍劇生涯中飾演過各種大大小小的警察，無論是學警、PTU、臥底、督察、甚至警長和反恐特勤隊都做過，簡直就是身經百戰的警察王。近年TVB人才短缺，蔡思貝更於一年來五度出演女警，似乎有意被TVB熱捧做新一代「御用女警」，做女版吳卓羲。