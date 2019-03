前FFx組合周葆諭Christy留台變醫護女神　做Gym備戰重返娛樂圈

FFx出道的時間,都算「紅」了一段日子。(網上圖片)

前香港女子音樂組合FFx在2015年憑著一首《SUGAR BABY》而在網上爆紅。相信大家都對該首MV的製作以至舞蹈、歌曲都甚為印象難忘。「Lets be my sugerbaby My sugerbaby,只得你最讓我安心,不刻意送贈貴重禮物...」這一組更可算得上是當時最流行的歌詞。話說回來,其實這首歌曲已經是4年前的事,FFx這隊組合亦解散了有一段時間,成員也各散東西。

周葆諭(Christy)肯中是FFx成員之中最多粉絲的一位。(IG圖片)

當時網上討論度最高,收穫了最多粉絲的,肯定是當年以16歲出道的周葆諭(Christy),長長秀髮、清純的外表,再配上一雙美腿,真係迷倒不少宅男。現在在台灣高雄修讀職業治療Year 3的Christy,早前接受《香港01》訪問時表示在畢業後有意重返香港。(傳送門:前組合FFx成員Christy愈大愈靚女 重返香港預告會出新歌)她也表示,因為「台灣好食好住」的關係,所以要「Keep住做運動維持身形」。

周葆諭Christy周不時都會到Gym Room修身。(截圖)

周葆諭Christy的個人IG上有不少「女神相」。(IG圖片)

Christy接受《香港01》訪問時,談起最近一次的旅遊經歷:「呢日大馬親戚帶我去左黑風洞(馬來西亞景點)嗰邊,沿途行果條樓梯好多馬騮,落返嚟嘅時候有隻馬騮捉住左我裙尾一陣,唔知佢想做咩,我仲要同佢講:『哎呀,我唔明你想點㗎,你放手啦。』點知講完佢真係放咗,同埋上去之前因為條樓梯好高怕走光,所以借咗披肩遮住條裙,但係又好襯,好似融入左嗰度啲氣氛咁。」