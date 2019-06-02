【機動部隊2019‧專訪】張達倫鋪路一年北上　「機會多錢自然多」

無綫與香港警隊聯合製作的電視電影《機動部隊2019》由楊明、蔡思貝、張達倫等主演，以機動部隊為主線，介紹現今的多元化警務工作。自電視電影播出後，獲不少觀眾大讚製作有誠意，充滿電影感之餘，更出動過百警力支援，全實景拍攝令畫面夠真實。飾演沙展的張達倫（Max）在片中狂鬧人，更要手執盾牌跑圈及進行體能訓練，對於整個拍攝過程，Max直言能夠讓觀眾看到這個職業的另一面很有意思。另外，去年Max已跟無綫轉換合作方式，究竟為何拒絕不再做「親生仔」？

攝、短片：陳順禎

服裝：WAGAMAMA PLAYGROUND

《機動部隊2019》是無綫與香港警隊聯合製作的電視電影，由楊明、蔡思貝、張達倫等主演。（劇集海報）

警察一樣有私人問題



張達倫（Max）接受《香港01》訪問時，透露最初收到導演李志倫電話，得知要拍攝有關機動部隊的題材便一口答應，更笑言這套是夢寐以求的制服，可惜未能在開拍前成功修身：「之前拍緊《黃金有罪》入面飾演ICAC，因為時代背景嘅關係，我刻意增肥8至10磅。凌晨拍完《黃金有罪》，剪埋頭髮就立即開拍《機動部隊2019》，所以冇時間修身，如果依家拍就會好啲！」

由於今次是Max首次嚴肅飾演紀律部隊，所以拍攝前特別請教了任職警察朋友。經過為期兩個月的拍攝，雖然體能上應付得到，但坦言拿著17磅防暴盾牌都感吃力，明白到訓練過程極為苛刻，加上要長時間工作，承受的壓力也很大，所以更加尊重從事這個職業的每一位：「其實拍《機動部隊2019》就係想普羅大眾知道，警察除咗返工以外，同樣都係有私生活。佢哋收工後要面對嘅事，同大家一樣，正如楊明嘅角色，有患腦退化症嘅爸爸，同樣面對感情問題等等。有好多因素會影響到佢哋嘅情緒， 但仍要保持專業，咁樣就可以畀市民企喺警察嘅角度去睇。」

點擊下圖看更多劇照：

唔做親生仔尋找自己的可能性

去年Max已跟無綫轉換了合作方式，問到可有減少在無綫的演出機會，Max指公司待遇一向不錯，自己都有拍攝不同劇集，如《黃金有罪》、《大醬園》等。至於為何有這個不做「親生仔」決定，全因囝囝出世後思想改變，想挑戰更多元化的演出和角色，接觸不同製作單位，無論電影好，網劇或網絡電影也好，去探索究竟自己在角色層面上可以走得多遠，能夠帶到多少給觀眾。提到一般藝人有子女後，都會追求較安定的生活，Max直言再過幾年一定會選擇安穩：「呢一刻做到嘅時候更加要去試，所以呢個選擇有好多朋友或同行都同我講，話我好有勇氣，不過在我角度看，我已經諗通咗呢件事。」

談到可會想搣甩「嚴謹」之名，Max笑言是一件很難的事，因為角色太過深入民心，自己最想做到的是追求角色上的變化。（陳順禎攝）

過去一年已鋪定後路

近年都有不少無綫藝人完約後北上發展，Max透露現時要打入內地市場絕不容易，能否入到內地的圈子亦是另一回事，更因此而不停碰釘：「其實過去1年所做嘅，就係為未來鋪路。係有不停碰釘，經常都會發生講完唔成事，或者同事前講嘅有出入，不過我性格就唔怕蝕底，因為呢啲都係我預期之中，希望能夠遇到真正嘅伯樂。」現時有不同內地經理人欲跟Max合作，但一定要試清楚才知道日後的路怎樣行，否則一子錯滿盤皆落索。

待遇方面，因早前發生的稅務問題影響很大，內地單位都將費用投資在製作方面，不過身價都較香港可觀，笑言：「公司（TVB）一向都係講心唔講金，講喺香港市場公司畀到啲咩我哋，我哋搵錢都係出去搵，一向雙方都有呢個共識，我都好清楚。內地條件一定好啲，待遇一定好啲，所以盡可能唔好同香港比較。」既然下定決心要到外面闖，Max為自己定下了什麼目標？他聞言毫不猶豫地說：「金錢！」說到尾，都是為了讓家庭更安穩，令仔仔能夠擁有更好的成長環境：「當你有更多唔同嘅機會，相信金錢就會嚟，市場大啲，演出機會多啲，自然就會唔同。」

Max很感激張衛健在拍攝《大帥哥》期間，鼓勵自己走出舒適圈。（張達倫IG/@maxc）

話雖如此，要跨出這一步很冒險，亦需要很大勇氣，Max除了得到太太的支持，還要感謝張衛健。他憶起在2017年拍攝《大帥哥》期間，張衛健說了一句話，令他至今仍銘記於心：「佢話，成功嘅人要踩住鋼線去行，你先會試到一啲唔同嘅嘢出嚟，先會試到一啲人哋做唔到嘅嘢，永遠喺Comfort Zone裏面，永遠都係做前人所做嘅事，如果你唔突破自己嘅話，冇用㗎。」這句話啟發了Max，如果不去尋找屬於自己的鋼線，就不會成功，而自己有所成就都能夠給予兒子一個好的榜樣，日後在成長的路上，很自然就會選擇一條努力向上的路。

點擊下圖看更多靚相！