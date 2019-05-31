拍《荷蘭好玩》闖阿姆斯特丹夜店　馮盈盈：同後生仔傾偈交換聯絡

馮盈盈今日（31/5）現身馬鞍山出席《第二屆全港食雞大作戰》發布會。提到打機盈盈表示最擅長打音效遊戲，認為自己節奏感比較強：「但係我都會陪男朋友玩足球遊戲，當中可以學下足球嘅知識，咩叫做越位，男朋友同我玩嘅過程佢比較叻啲，佢會感到特別滿足感，而一啲戰爭生存遊戲我都有同一班後生仔玩，仲玩到好頭入，連咪高峰都俾我嘈到差啲壞埋。」

馮盈盈早前拍攝旅遊節目《荷蘭好玩》，勇闖阿姆斯特丹「紅燈區」探訪性工作者，她表示每日由朝拍到晚，體力非常透支。（吳子生攝）

盈盈早前遠赴荷蘭拍攝旅遊特輯，她表示每日由朝拍到晚，體力非常透支。（吳子生攝）

早前盈盈孖住好姊妹麥明思，遠赴荷蘭為無綫拍攝節目《荷蘭好玩》旅遊特輯。盈盈透露勇闖「紅燈區」，探訪當地性工作者：「我哋接觸到一名75歲女性工作者，在訪問當我哋都有問佢行內嘅嘢，亦有去酒吧及夜店同啲後生仔飲下嘢傾下偈，了解佢哋嘅生活文化，希望有多啲嘅文化交流，咁我哋就交換咗社交平台賬戶，方便日後聯絡，如果佢哋遲啲嚟香港時，我哋就帶佢哋玩。」

此外，盈盈透露今次拍攝旅程當中，最具體力勞動是「扑車」環節：「其實呢一個玩意是當地新興，佢哋會提供一部完整舊嘅汽車，俾我哋盡情發洩將車打爛，從中俾我哋建立一啲樂趣又或者得到一啲快感，呢啲咁精彩嘅內容，遲啲可以喺節目中睇到。」