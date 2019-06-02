蔡依林新歌MV取材自真人真事　32男1女荒島歷史原來超血腥！

蔡依林（Jolin）新歌《你也有今天Karma》的MV在推出3星期已超過2百萬人觀看。當中被32名肌肉男包圍的Jolin只以布料遮身，又大跳熱舞，性感指數爆燈相當吸睛。而其實這個MV是取材於一個發生在75年前的真人真事－「安納塔漢島女王事件」，當時在一個名為安納塔漢的小島上，32個男人為爭奪島上唯一的女性－比嘉和子，而互相廝殺的故事，6年間，其中12個男人死亡／下落不明。

Jolin個MV好性感：

+ 5 + 4 + 3

32男1女共處一島

安納塔漢島是一個位於太平洋的小島嶼，全島面績只有約34平方公里（約半個香港島的面積），島上約住有二十多名原居土著，但他們二次大戰中日本投降後已陸續遷離。而比嘉和子與原配丈夫正一，和丈夫的上司，一行三人於1944年公司（南洋興發株式會社）被安排到島上種椰子。其後，丈夫因為外調離島而一去不返，和子與上司又日久生情成為夫妻。1944年中，幾艘日本漁船遭受美軍襲擊，船上的31名倖存者來到安納塔漢島。經過1年多後，日本投降後，島上的日本人因為不相信日本戰敗而堅持留守島上，形成32男1女共處一島的局面。

島上有32名男士，只有比嘉和子一名女性。（《Anatahan》截圖）

不愁食、不愁住、不過冇衫著

仍留在島上的33人，起初亦生活得相安無事，因為和子與上司與其它倖存者的居所是分開的，但始終島上的資源有限，尤其欠缺布料，令所有人極其量都只能用碎布遮蓋身體，甚至是樹葉。除了上司之外，島上的其它男人都不禁被幾乎「半裸」的和子吸引，特別是幾位正值血氣方剛年齡的男性。直至1946年8月，他們發現了島上有一艘美軍轟炸機的殘骸，除了一些生活用品之外，他們更發現4支手槍以及子彈，並成功把當中的兩把修復，終於揭開了悲劇的序幕。

比嘉和子幾乎沒有衣服可穿了。（《Anatahan》截圖）

和子共有5名丈夫－有槍有女人

在手槍出現之後，就有其中一名倖存者意外地從樹上掉下而死，雖然所有人都深知死者是被持有手槍的兩人逼死的，但其他人只能默不作聲。之後持有手槍的二人就要脅和子，自始展開了一女共侍三夫的局面。過了1年，持槍的2人發生內訌，其中一名被擊斃，此事令上司受驚，繼而離群獨居，把和子亦交付給對方。不過幾個月之後，持槍男又離奇溺死海中，手槍又落入另一名男士手中。再過數個月，上司竟然「食物中毒」而死，接著和子就與第3名持槍者展開夫妻生活。然後，島上又有人離奇死亡，包括第三名持槍男。之後，島上的男人決定將手槍掉進海中，並要求和子自行挑選丈夫，結果和子又與另一名男性結婚，與第5任「丈夫」過夫妻生活。結果第5任丈夫以及另外幾名男子又離奇去世或失踪。

比嘉和子。（翻攝自維基）

和子事件被改編為電影和舞台劇

在第5位丈夫死去後，餘下的19位男性們發現和子才是多宗兇案的禍心，所以共同決定要殺死和子。而和子得悉後，獨自躲在島上的森林，經過約1個月後被美軍拯救並帶回日本。和子回到日本後成為了傳媒焦點，事蹟被大肆報道的她更獲稱為「安納塔漢島女王」、「蜂王」以及「魅惑男人的女人」等。而故事亦被改編成為同名舞台劇和電影，和子本人亦有出演。

1953年美籍奧地利導演再翻拍成《Anatahan》：