蔡依林慘遭劣質觀眾用激光射眼　工作室：嚴正讉責該名人士

台灣天后蔡依林（Jolin）日前於北京參加「麥田音樂節」，壓軸登場的她在台上表演了40分鐘，但期間卻慘遭不明人士用激光筆惡意射擊，只見她的臉上不時反射綠光，有時正直射眼睛，使正在台上專注表演的Jolin都經常要閉上眼睛防激光直射入眼。事後Jolin工作室微博亦有發聲明，表示絕對不會容忍此等劣質行為：「在此嚴正讉責該名人士的行為，也已委託麥田工作人員追查。工作室呼籲各位共同努力，建立良好演出環境。」工作室亦向粉絲報平安，稱Jolin雖遭邀光騷擾，當時已有注意到並加以迴避，身體未受影響。

有網民冒著犯下「場內不准拍攝」規矩的風險，仍在微博分享：

+ 3 + 2

麥田音樂節官方：是一個五十多歲的猥褻男人

Jolin被激光筆射面一事驚動了麥田音樂節主辦單位，官方亦迅速就此作出回應及聲明：「我們對蔡依林女士表示誠摯的歉意。同時，我們也強烈地讉責這種行為，26日我們將會更加嚴格的安檢，嚴厲杜絕此類事情再次發生。」另一方面，亦有熱心人士要求麥田官方調查事件，之後終於發現真兇，官方回覆說：「我們找到了那個人，是一個五十多歲的猥褻男人但現場人太多，我們沒收了激光筆，但是沒抓捕他，怕引起騷亂。」而官方現場怕引起的「騷亂」，在當晚的表現結束後即成為網上的騷亂，更有網民發現並指出事件的真兇，而這個兇手亦有前科。

曾用激光射蔡徐坤 揚言要射周杰倫

經過網民的一番人肉搜尋，終於找到一位疑似真兇，更導致他的微博即時引來數千個留言的指責，他就是以「知名遊戲博主」自稱，微博網名為「帶帶大師兄」（孫笑川）。其實「他」已經有前科，他曾經在偶像男團NINE PERCENT的上演演唱會用激光掃射隊長蔡徐坤眼睛和身體其它部位，最終造成蔡徐坤手臂和眼睛灼傷，也曾經辱罵陳冠希。昨天他更在微博分享自己去看「麥田音樂節」的照片，更有網民指他曾經寫下：「明天用激光筆去照周杰倫」，非常可疑。

「帶帶大師兄」的微博「親手」寫了「用激光筆去照周杰倫」。（微博@讀書人zsh）

真兇另有其人

「帶帶大師兄」受盡所有網民的指責，惟他仍未就此作出回應，不過真兇或者另有其人。其實「帶帶大師兄」是一位內地爆紅的主播，但曾經因為自己的言論罪行網友而引來一眾「粉絲」。這堆「粉絲」為了報復，經常以「帶帶大師兄」的名義四處作惡，又將很多惡事都點名指在「帶帶大師兄」的身上，之前的「激光射蔡徐坤」以及「辱罵陳冠希事件」，「帶帶大師兄」也牽涉其中，最終他也曾回覆陳冠希自己被冤枉。而相信今次的所謂「證據圖」，真實性依然成謎。