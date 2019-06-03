「vlog」到底點讀？歐陽娜娜影片被內地網友熱捧　成英文正音教材

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歐陽娜娜目前在伯克利音樂學院（Berklee College of Music）就讀，每週都會透過自己的Vlog平台來介紹她的學生生活，讓Fans更貼近她。長久經營下來，吸引了不少Fans定時觀看，而這幾天內地微博熱搜卻突然出現「歐陽娜娜vlog讀法」，原來是因為歐陽娜娜在每條影片的開場白都會唸到「vlog」，因而讓許多大陸網友開始熱議「vlog」的正確發音，掀起不少討論。

在微博熱搜尋找「歐陽娜娜vlog讀法」就可見不少網友除了標註這句話外，還會寫下，如果不知道「vlog」的正確唸法，那就聽一下歐陽娜娜的讀法吧！不少人聽完歐陽娜娜的讀音後，才驚覺過去的「Ｖ、露個」斷字唸法大錯特錯，找到正解的大陸網友還因此被歐陽娜娜圈粉。

事實上，現年18歲的歐陽娜娜除了才藝可圈可點，外語能力也不在話下，她13歲就考上美國柯蒂斯音樂學院（The Curtis Institute of Music）並獲全額獎學金，1年後雖然選擇休學改在家自學，並深耕演藝圈，而在她漸受矚目之際，毅然決然選擇在去年9月重返校園，入學美國波士頓伯克利音樂學院繼續學習。

按圖看更多歐陽娜娜留學生活照▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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