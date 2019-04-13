政治要正確，英雄好鬼索！

近年電影取材偏好「政治正確」都唔係咩新鮮事，拎獎又係嗰啲題材，多人討論又係嗰啲題材。你話你支持？仲問返我支唔支持？咁我實答你「me too」啦！依家香港地唔可以亂take side，好似Marvel都要出女英雄擔正嘅戲啦！嗱！今次DailyView網路溫度計同你講嘅嘢就唔關男權、女權事嘅，就單純用網路大數據調查吓超級英雄片中，咩女角色最多人討論啦！

DV小教室：香港網路大數據觀測咗近萬個網站頻道（而且不斷增加中），包括港澳地區的新聞頻道、FB、IG同埋各大討論區、Blog......透過強大嘅網文爬梳觀測，攞到巨大嘅資料樣本數，拎到上億嘅文章及留言訊息，以人工智慧的語意程式做分析。

大數據話你知10大最高討論度女超英係邊個（點圖放大▼）

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Marvel、DC女英雄大戰！大數據話你知10大最高討論度女超英係邊個（DailyView網路溫度計）

分析說明：本研究資料分析時間範圍為2018年03月03日至2019年03月04日，共一年。 網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram、Twitter及各大討論區、部落格等，針對討論『DC、Marvel系列最正嘅靚女 』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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