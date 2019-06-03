張栢芝被封「大話精」不失霸氣　四字成語回應批評：人言可畏

張栢芝日前上內地綜藝節目《天天向上》分享飲食心得，自爆自己從沒食過肉類，不過卻被網民翻出她曾多次食肉的證據，被網民封做「大話精」。而與張栢芝有牙齒印的向太陳嵐更加直斥她「說謊成癮」是源自於讀書少以及身世坎坷。連日來都沒有正面回應過的栢芝昨晚（2日）在IG上載一張寫着「人言可畏」這個四字成語的圖片，暗指自己被捲入可怕的流言蜚語之中，更將留言功能關閉。

張栢芝昨晚（2日）在IG疑似為事件作出反擊，並稱人們的流言蜚語是可怕的。（張栢芝IG：cecilia_pakchi_cheung）

張栢芝勉勵自己要多加正能量。（張栢芝IG：cecilia_pakchi_cheung）

雖然仍然面對不少網民批評，栢芝亦懶理傳言繼續上載一張自己穿着橙色裙和藍色皮手套的照片，並寫上「正能量」為自己打打氣。因為在節目中講不出兒子愛食的菜式而被質疑她完美的媽媽形象，柏芝在今日（3日）拍片分享自己為兩位兒子Lucas和Quintus下廚的過程，並表示只有媽媽才會明白下廚樂的喜悅：「每一天想着每一樣不一樣的餐譜，非常滿足感，沒有小孩子的人可能不明白，總有一天有小孩子的朋友們就會明白是一種多麼喜悅的樂趣！」