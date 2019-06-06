【PTU機動部隊】溫碧霞訓身拍攝被強姦戲份：演戲對我嚟講冇困難

由林峯、蔡卓妍、方中信領銜主演 的網劇《PTU機動部隊》即將進入結局篇，迎來全劇高潮。在劇中飾演酒吧老闆娘的溫碧霞（Irene）經常以露肩裝和低胸示人，盡顯性感嫵媚的一面。而最新劇情講到，她20年前為了維護卧底男友方中信慘被兩名古惑仔強姦一事終於曝光。拍攝期間，Irene除了化上被毆打而受傷的妝容，全程投入地不斷爭扎，拍攝強暴的畫面更不時在她腦海浮現，難以釋懷。

向來毫不吝嗇的溫碧霞，在劇中以低胸裝示人。

身為專業演員，Irene坦言這場戲並沒有太大困難：「演戲對我嚟講唔會有困難，每次拍戲前我都會做好多準備工夫，全情投入拍攝。」 Irene稱由於是第二次跟方中信合作，所以很有默契及火花 ，而且她亦透露拍攝期間對方經常會逗她笑，大讚他是一個喜歡搞笑的人。

溫碧霞拍攝被強姦戲份時，除了要極力掙扎外，還要被扯頭髮。

被封為「逆齡女神」，Irene表示 「逆齡 」的最大秘訣是運動：「我好細個已經鍾意做運動，運動係最基本嘅嘢，其次係心態，咁多年嚟，我嘅生活、工作態度都冇改變，對所有嘢仲好有憧景，依然好熱愛拍劇、拍電影。」

溫碧霞大讚方中信搞笑，在拍攝期間不時逗她開心。

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