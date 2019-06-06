韓網瘋傳奇洛李維斯BB相　與《超人回來了》2歲小童星完美撞樣

荷里活巨星奇洛李維斯（Keanu Reeves）是公認的男神級人物，雖然他今年已經54歲，卻毫無歲月的痕跡，依然魅力沒法擋，更增添成熟男人的味道，所以人人都爭住想做第二個奇洛李維斯！而近日確實有一位「小奇洛李維斯」出現了，他就是韓國育兒綜藝節目《超人回來了》中的人氣王，只有1歲9個月的混血BB朴建厚！

奇洛李維斯是公認的男神級人物。（Getty Images）

人見人愛的建厚被封為「小奇洛李維斯」。（《超人回來了》影片截圖）

近日有人在網上分享一組奇洛李維斯的嬰兒照，卻意外地引起巨大迴響，一比較之下竟與建厚極似樣。深邃的雙眼皮大眼睛、圓圓的鼻子、嘴唇形狀、還有脹卜卜的臉頰，無論是五官還是表情，相似程度簡直令人以為是同一個人！由於實在太相似，有網民質疑這是合成照，亦有人認為只是將建厚的照片變成黑白色而已。

有人在網上分享一組奇洛李維斯的嬰兒照。（Pinterest）

建厚的五官和表情都很像BB時期的奇洛李維斯。（《超人回來了》影片截圖）

有網民質疑這張奇洛李維斯的童年照的真偽。（Pinterest）

建厚和奇洛李維斯的側面亦很相似。（《超人回來了》影片截圖）

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建厚和姐姐娜恩在節目中人氣高企，二人可愛活潑的模樣深受韓國觀眾喜愛，是現時炙手可熱的「小童星」，話題度幾乎比足球選手爸爸朴柱昊還要強勁。 由於媽媽是瑞士人，所以他們的五官都遺傳了媽媽的好基因，如今更知道建厚原來與男神奇洛李維斯小時候的樣子一模一樣，看來他長大後亦很有可能成為新一代男神！

建厚和娜恩兩姊弟，以及爸爸朴柱昊超級溫馨。（《超人回來了》影片截圖）

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