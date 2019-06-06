「絕世家姐」容祖兒為弟弟供書教學　見證成家立室心情難掩激動

容祖兒（Joey）的弟弟容逸恆（Samuel）於5日（週三）晚上迎娶空姐女友Samantha，榮升大姑奶的Joey感性地在Instagram發文分享見證弟弟成家立室的心情 ，並坦言無法用任何說話來形容自己的心情，寄望他能成為一位有責任心、有能力照顧自己和照顧別人的真漢子。

Joey的細佬容逸恆（Samuel）於5日（週三）晚上迎娶空姐女友Samantha。（容祖兒IG：@yungchoyee）

Joey的父母在她15歲時離婚，自此之後身為長女的她就擔當住家庭支柱的重任，並視感情深厚的弟弟Samuel為掌上明珠，為他打點一切，只希望他能夠過上好日子。Joey出道成名後，不但為弟弟供書教學，出錢供他去馬來西亞讀汽車零件課程，亦為愛車的弟弟打本開設汽車零件公司，一圓他的夢想。唯一的弟弟結婚，Joey更加大送厚禮，除了早前已經送了一層樓贈一對新人之外，還包辦了在香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong） 的20圍酒席，可謂是錫弟弟錫到燶的好姐姐。

Joey和細佬Samuel自小感情已經很好。（網上圖片）

Joey非常愛鍚弟弟Samuel（左）和媽媽（中）。（容祖兒IG：@yungchoyee）

由細到大都將Samuel放在手中愛護，Joey見證完弟弟結婚娶老婆， 她在IG坦言這一生只有這一次的經驗，所以心情難以平伏：「開心，當然；感動，也是。但更多的是什麼呢？從小到大，我希望看到這位和我血脈相連小男孩可以一天一天的成長，成為一位有責任心也有能力照顧自也能照顧別人的真漢子。從他倆籌備這場婚禮看到他們為著每次瑣碎事都有商有量，互相尊重互相分擔一起處理，但看到他們都處理得細心妥當根本不用我和媽媽操心，我心裡真的感動，真愛足以令人成長，所以我猜他真的找對了！」她亦苦口婆心地叫弟弟快點生個鼻高高的小寶寶，並祝福一對新人能夠繼續相扶到老，永遠幸福快樂。