【倚天屠龍記】宋青書成最悲慘人物　演員張超人為角色喊冤

無綫熱播內地劇《倚天屠龍記》大受歡迎，隨著劇情的演進講到武當七俠之一的大師兄宋遠橋之子宋青書（張超人飾），因為一個「愛」字而心術不正背叛武當派，搞到身敗名裂被遂出師門。在眾多觀眾看來他就是一位陰險﹑猥褻之徒，不過飾演該角的演員張超人就為他喊冤，在微博寫下長文力證影視劇根本就醜化他，同時更敬佩他對愛的大膽同執著。而不少網友亦似乎認同他這個論點，最起碼他在「愛」方面比張無忌來得勇敢，更願天下女孩都能擁有一個宋青書。

宋青書背叛武當，被不少人標籤為是壞人（張超人微博圖片）

在這一版《倚天屠龍記》中宋青書對峨嵋派掌門周芷若（祝緒丹飾）一見鍾情，為了得到她不惜殺害七師叔莫聲谷，更被丐幫的陳友諒利用背叛武當派，誘惑他在太師父張三豐的茶水中下毒。不過幸好良心發現他最終向太師父自首，並且得到對方的原諒，可是始終心術不正就被趕出武當派。從這一點看來，不少人會認為他根本就不是好人一個，但張超人就認為似乎是影視劇醜化出來的效果而已。

在張超人讀過原著看來，他總覺得宋青書是一位知書達禮聰明機智的「玉面孟嘗」，當然為「愛」而沖昏頭腦這一點他的確有錯，更在這件事上他歸咎於只是「陰差陽錯」同「被迫無奈」之下策，並非有意而為之。當然每個人都對人物有不同的想法，但總括來說人生的確有好多的不得已，好難就因此判斷他是好人還是壞人。

宋青書對周芷若一見鍾情。（張超人微博圖片）

相反單就「愛情」這方面來講他的確令人讚不絕口，皆因他勇於表達自己對愛的想法同追求，張超人說道：「敬佩他愛的執著、愛的大膽、愛的純粹。相比多年之後自己回想起來錯過真愛的後悔，青書的愛是真正的問心無愧。」事實上，就在他於屠獅大會上臨死一刻前，仍為周芷若著想的一翻說話打動不少觀眾：「答應我以後不管發生什麼事，你一定要好好地活著。記著我真的很愛你，答應我。」深情告白搞喊不少人，短短6個字「我真的很愛你」令人對他刮目相看。

宋青書為了周芷若不惜背叛武當派。（張超人微博圖片）

+ 6 + 5 + 4

宋青書雖然在地位﹑武功等難勝張無忌，但就在「愛情」上他卻遠遠完勝張無忌。皆因他敢愛敢恨，一心一意忠愛一個女人，這一種男人根本就是所有女生想追求的愛情，網友紛紛留言：「我是真的愛這版青書」﹑「一個為愛沖昏頭腦的人，哪有女生能不心動」﹑「 好癡情啊真是改變我對宋青書的看法」…因此癡情又孝順的他令許多人對他由恨轉為愛，遠超男主角張無忌。本質不壞又專一的他始終沒有好結局，令人覺得是該劇中最悲慘的人物之一。

反而像張無忌這一種只懂搞曖昧而又優柔寡斷的男人根本就不要得，面對著四位紅顏知己周芷若﹑趙敏（陳鈺琪飾）﹑小昭（許雅婷飾）同殷離（曹曦月飾），他一直沒有明白地去作出選擇，不斷拖泥帶水怕傷害別人，反而這樣做會傷害他人，在愛情學分上他完全不合格。

張無忌在愛情方面不及宋青書。（倚天屠龍記微博圖片）

另外，現年29歲的張超人因為飾演宋青書一角而大受歡迎，更被網友稱為「史上最帥宋青書」。從古裝扮上睇他外貌似乎不是特別出眾，但時裝樣的他反而令人眼前一亮，完全不輸一線小鮮肉。畢業於中央戲劇學院的他，2016年因電影《超能聯盟》出道，《倚天屠龍記》則是他首部拍攝的武俠劇。

時裝版的宋青書被網友大讚靚仔。（張超人微博圖片）

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