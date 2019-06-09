「洪天明」花之戀活動引全城關注　洪天明多年沒吃三文魚放棄領獎

洪天明過去曾在《獎門人》中表現亮眼，不但成為贏得最多獎金獎品的嘉賓被封做「獎金獵人」，更在節目裏累積獲得超過20000件花之戀壽司而成為「花之戀毀滅者」，在觀眾腦海中留下深刻印象。近日就有日本餐廳以他的名字作店舖招徠，只要名字中含有「洪天明」任何一個字就能獲得免費花之戀，如三字全中則可得到多達1000件壽司，火速引起全城關注。不過，最有機會得到1000件花之戀的洪天明，早已表明放棄參加。

洪天明在《獎門人》累積贏得超過20000件花之戀。（視覺中國）

原來洪天明早已與花之戀「劃清界線」，他回應傳媒時稱自己已多年沒吃過三文魚，所以不會參加這個為他度身而設的活動。其實天明之前都曾經講過，拍《獎門人》的時候所贏得的20000件花之戀在節目當天就全數轉贈身邊的朋友，可見他對花之戀並未有太大的喜愛。他亦表示非常想念《獎門人》這個經典節目，希望能再有機會擔任嘉賓。

洪天明已經多年沒食過三文魚。（洪天明IG：@tinming7471）

據稱，只要名字含有「洪」、「天」或「明」其中一個字就得到10件花之戀，中兩個字就可得100件，假如三字皆中就能贏得大獎，得到1000件花之戀！不少網民都表示對該個活動大感興趣，亦相當好奇曾經贏得超過20000件花之戀的洪天明會否去親自「領獎」呢？