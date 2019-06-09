【Voice 3】金材昱憑演殺人魔升上一線　李陣郁人氣急升洗底成功

要成為一名成功的演員，除了要紮實的演技和良好的觀眾緣之外，可能亦需要帶有一點運氣。 一部成功的電視劇，除了劇情叫好、收視叫座，更能捧紅劇中演員，就算是新人都隨時能夠憑一部好作品一躍成為炙手可熱的國民演員。韓國神級燒腦韓劇《Voice》系列就是其中一個最佳例子，不但連番刷新收視紀錄、更成為女主角李荷娜的演藝代表作，同時亦是金材昱、李陣郁和權律三位男演員的轉捩點。

香港觀眾可於「黃Viu煲劇平台」收看《Voice 3》。

在《Voice》第一季中飾演冷血殺人魔「毛泰九」的金材昱曾經是「萬年男二」，他於2007年參演尹恩惠和孔劉主演的《咖啡王子一號店》而廣為人知，後來在《瑪莉外宿中》飾演多金暖男令人留下深刻印象，可惜後來在《感激時代：鬪神的誕生》播出幾集後緊急下車而人氣滑落。 直至2017年，金材昱在《Voice》憑其精湛演技大受韓國觀眾歡迎，更被封做「最受歡迎殺人魔」、「擁有頂尖美貌的心理變態者」等等的稱號。而「毛泰九」一角亦為他奠定了致命卻性感的迷人形象，今年終於首度擔正韓劇《她的私生活》而爆紅，獲封「行走的荷爾蒙」及男神「金材慾」！

金材昱因「毛泰九」一角被封做「最受歡迎殺人魔」和「擁有頂尖美貌的心理變態者」。

而在第二及第三季飾演男主角「都康宇」的李陣郁出道15年曾演出多部作品，不過早年的豐富感情生活卻遠高於他的人氣。他曾在2009年承認與崔智友拍拖，兩年後分手；2014年再與喜劇女王孔孝真撻着，同年九月分手。正當演藝事業穩定之際，李陣郁卻在2016年捲入性侵風波，雖然後來已證清白，但奈何形象卻已經下滑。直到2018年出演《Voice 2》，飾演一名熱血刑警才慢慢重拾人氣 。

李陣郁飾演的都康宇有着陰暗的過去，因長期服用精神藥物而經常出現暈倒和間歇性失憶的症狀，同時他也牽涉在殺人案中，打造出亦正亦邪的都康宇。

至於在第二和第三季中飾演變態的人體器官收集家「方濟水」的權律，曾在多部人氣作品擔任配角，直到成為外表溫文但殺人如麻的方濟水後憑過人的嗜血演技，開啟了獨有斯文敗類之路，不斷受到戲約邀請。

權律在《Voice 3》中飾演分屍變態大魔王。

《Voice 3》正在韓國熱播中，而劇情亦愈趨緊湊，香港觀眾可到「黃Viu煲劇平台」免費收看緊貼最新進度，更可隨時足本重溫。

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