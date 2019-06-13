【白色強人】郭晉安被批奸樣冇變化　告別作隨時成遺憾？

新劇《白色強人》播出後反應不俗，此劇亦是繼郭晉安繼《忠奸人》、《致命復活》和《再創世紀》後再演奸角。過往不少演員演奸角，都會惹得觀眾對他神憎鬼厭，但偏偏安仔就有一種魅力是永遠讓人討厭不起來。不過，《白色強人》作為郭晉安入行34年在TVB的告別之作，安仔在劇中的演技就遭到不少網民批評冇進步！

安仔在劇中飾演充滿自信的腦科醫生兼副院長，雖然不貪財，甚至放棄做全港收取最高手術費的醫生。但他貪權， 堅持醫改，令醫院集資超過一百億的醫療集團，希望後世都覺得由他創造了另一個世界！其實此角與安仔在《再創世紀》飾演的奸商賀天生要成為香港首富，目標和步伐幾乎一致，只是性質不同。所以，安仔在兩個角色的演繹上亦有相同之處。

安仔不擇手段推行醫改！（劇照）

點撃下圖睇有冇分別！

+ 7 + 6 + 5

就觀眾看來，安仔像遇到事業的一個樽頸期，他所演的兩個角色的演繹並未有太大分別！在第三集中，安仔與姜大衞一場談判戲中，更有網民認為安仔的氣場和演技被比下去。亦有網民發現，其實安仔在劇中依然是一名好醫生，最後仍有替議員的太太進行手術和被姜大衞用病人的生命威脅時依然妥協讓馬國明飾演唐明加入明成北成為心胸肺科主管，只是事業野心比較大。

良心醫生！（電視截圖）

網友留言！（網上截圖）

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