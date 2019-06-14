【倚天屠龍記】金庸十大教派信物　最實用一定係明教聖火令！

昨晚（13日），無綫播放的劇集《倚天屠龍記》中，峨嵋派大師姐丁敏君為搶周芷若（祝緒丹飾）戴在手指上的鐵指環而被對方壓倒性擊敗，最後丁敏君不得不認低威，承認周芷若才是真正的峨嵋派掌門。其實該「玄鐵指環」就是歷代峨嵋派掌門的掌門信物，沿自創教祖師郭襄，相傳是郭靖黃蓉夫婦用楊過的玄鐵劍打造完屠龍刀和倚天劍之後，又用餘料打造了一枚指環留給郭襄作為紀念，該指環更刻有「留貽襄女」四字。同樣是郭襄父母打造，倚天劍也是歷代峨嵋派掌門的專用寶劍，但其代表性只是「寶物」，未有如「見指環如見掌門」的權威。例如當日趙敏手執倚天劍，但她卻沒有被誤認為峨嵋派掌門。

手執倚天劍不等於是掌門呀！（宣傳海報）

明教聖火令最實用

同樣來自《倚天屠龍記》，明教的「聖火令」可算是最有威力的信物。有言：「見聖火令如見教主」，在陽頂天的遺書中亦提及到，得聖火令者就可擔任明教教主之位。其實「聖火令」是「波斯明教」的聖物，總共有六枚，由白金玄鐵和金剛砂混合鑄成，質地堅硬無比，只有倚天劍和屠龍刀才能與它匹敵。大小長短亦各有不同。而「聖火令」的威力除了是可用作兵器之外，令上更內藏「聖火令神功」，功夫怪異連當時練得「九陽神功」、「乾坤大挪移」等上乘武功的張無忌亦在對付「風雲月三使」時吃盡苦頭。

張無忌（曾舜晞飾）因小昭（許雅婷飾）翻譯學到「聖火令武功」。（電視畫面）

金庸的武俠世界中另外八個教派的信物：