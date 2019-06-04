【倚天屠龍記】陳鈺琪定祝緒丹靚？　其餘7大女角色一樣咁高顏值

自從最新一輯改編自金庸小說《倚天屠龍記》的同名劇集在無綫播出之後，劇中兩大女主角周芷若（祝緒丹）以及趙敏（陳鈺琪飾）在香港的人氣直線急升，各有支持者。但其實《倚天屠龍記》中仍有另外7位美人，可見主角張無忌真的豔福不淺！

趙敏：

+ 2

周芷若：

+ 2

女角似樣是「忠於原著」？

而另一方面，又有不少觀眾批評多位女主角太過似樣，令他們經常造成混淆。事實上，某幾位女角色的樣貌有相似之處，例如周芷若、趙敏、小昭、殷離、朱九真，此舉亦可解釋為「忠於原著」。小說中的張無忌與上述五位女角色均有感情戲份，雖然她們的性格各有不同，但除了朱九真之外，她們都有一個共通點，就是在張無忌眼中，周芷若、趙敏、小昭、殷離都是「和我娘長得好像」的女人！

殷素素：

殷離：

小昭：

朱九真：

理應撞樣的母女

《倚天屠龍記》中，大部分年輕一輩的女角色都與張無忌有感情線，惟獨楊不悔卻與殷梨亭展開了一段忘年的父女戀。其實原本殷梨亭喜歡的是楊不悔的娘親紀曉芙，但因為對方被楊逍「擄走」並誕下楊不悔而令殷梨亭求愛不遂。當殷梨亭在多年之後發現紀曉芙已死，更將女兒命名為「不悔」時（指紀曉芙「不悔」為楊逍誕女），殷梨亭更傷心欲絕。在殷梨亭殘廢期間，楊不悔對他照顧有加，殷梨亭多次誤認不悔為紀曉芙。其實在過往的7套《倚天屠龍記》改編劇集中，有三部都是用同一位演員飾演紀曉芙和楊不悔，包括1978年版本的楊盼盼、年版本的潘儀君以及2003年版本的滕麗名。

楊不悔：

紀曉芙：

最有驚喜的美女

在過去的《倚天屠龍記》中，毀絕師太均以武功高強、狠辣嗜殺見稱，即使在原著小說中，金庸對她的容顏亦沒有著墨太多，只提過她的年齡約44、45歲，「容貌算得甚美」。不過最新一套《倚天》劇集中，卻找來於1994年版本飾演周芷若的女神級演員周海媚去飾演，打破觀眾對滅絕師太的固有形象，更成為除了陳鈺琪以及祝緒丹兩位女主角之外，討論度最高的公認大美人！

周海媚：