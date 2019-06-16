【逃犯條例】森美IG呼籲大家珍惜生命：我們香港人一個都不能少！

大批香港市民為了反對香港特區政府將修訂《逃犯條例》，於6月9日發起了大遊行，以及6月12日的示威行動，最後警方與示威者爆發嚴重衝突。至昨日（15/6），特區行政長官林鄭月娥終召開記者會宣布暫緩修訂該條例，卻不肯撤回，令很多香港人好失望，並會於今日再次上街遊行要求撤回。而昨日傍晚，一名男子於金鐘太古廣場平台掛起反修例的橫額，上面寫有：「反送中No Extradition To China，全面撤回送中，我們不是暴動，釋放學生傷者，林鄭下台，Help Hong Kong」的訴求標語，他危站數小時後突然墮下，送院搶救後不治。事件令到不少香港人感到悲痛。

森美對近期香港發生的事感到心痛。(ig@sammy903 圖片)

自昨晚開始，已有多位藝人於他們的IG發聲哀悼死者，抒發沉痛的心情。森美向來關心社會事，日前就將他主持的商台節目《早霸王》轉為點歌環節來為香港打氣，他今日就於ig post了一張寫有救心熱線資料的圖。森美留言表示：「香港災難後，我們可能心有不安，請盡快尋求協助，我認識會長杜生，希望他的工作能幫助到香港人。Be Strong，不能放棄香港，不能放棄自己，我們香港人一個都不能少。」他以災難來形容近日發生的連串事件，提醒大家遇有問題時應尋求協助，要珍惜生命，為香港加油。