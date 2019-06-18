【多圖】Berry Good祚炫谷胸化身LoL阿璃　被網民批評過度裸露

一眾韓國偶像昨日（17/6）參與OGN綜藝節目《遊戲偶像奧運會2019：Golden Card》錄影，包括Super Junior希澈、神童、NCT泰容，還有ASTRO、fromis_9、April、JBJ95、ONF等組合成員，活動開始前，參賽偶像踏上紅地氈，與當地傳媒見面，當中女團Berry Good成員祚炫的性感服飾引起韓國網民熱烈討論。

韓國女團Berry Good有份參與《遊戲偶像奧運會2019：Golden Card》，當中祚炫（右）成為全場焦點。（Viu《K1頭條》提供）

其他出席《遊戲偶像奧運會2019：Golden Card》藝人

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祚炫聯同Berry Good隊友高雲和徐律一同現身，高雲和徐律裝扮保守，只拿着遊戲道具登場，而祚炫則模仿電玩遊戲《英雄聯盟LoL》的英雄之一九尾妖狐阿璃，為了忠於角色，祚炫不單大曬長腿，戴上貓耳朵和尾巴，更突顯其豐滿上圍，立刻成為全場記者焦點。有韓國網民大讚完美詮釋阿璃一角，但亦有人認為祚炫谷胸上陣，似乎是過度裸露。

為了忠於角色，祚炫谷胸曬長腿，沒想到引起韓國網民非議。（Viu《K1頭條》提供）

其實祚炫扮得非常傳神！（《英雄聯盟LoL》官網）

祚炫登上韓國網站Naver實時搜尋榜第三名，力壓前輩宣英。（Naver截圖）

Berry Good祚炫模仿阿璃新聞圖

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Berry Good所屬公司JTG娛樂強調，服飾是與主辦方商討後，對方為了表現角色而準備的服飾，並非故意裸露，希望大眾不要過度解讀（祚炫的服飾）。」

正式參與節目時，祚炫已換回T-Shirt長褲。（Viu《K1頭條》提供）

祚炫向來都不吝嗇大曬好身材，在她的Instagram不難發現性感照。（OG/@_jjjjohyuns）

祚炫IG日常照