同歐陽娜娜由細鬥到大有壓力？歐陽妮妮趁阿妹生日肉麻長文訴心聲

台灣女藝人歐陽娜娜剛過完19歲生日，姊姊歐陽妮妮在IG上發長文祝賀，也揭露姊妹間的情誼，以及對妹妹有現在的成績，感到很驕傲。

歐陽妮妮首先感性透露「以前常常有人問到我，妹妹這樣妳會不會嫉妒她會不會羨慕？」她很坦承回應「我摸着自己的良心問真的不會。」接着更揭開為何她不會嫉妒的原因，「我們從小一起長大，一起伴對方成長，她的童年是怎麼樣度過的沒有人比我更清楚。」

歐陽妮妮與歐陽娜娜兩姊妹感情超好，經常在IG同框▼

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「在我有印象以來，每天早上起來上課下課回家後就是練琴寫作業，週末也是一早就起來練琴一天起碼練8小時以上，在我跟同學一起出去玩的時候她也在家埋頭苦練，手指都是繭。」小時候她更嘲笑過剛學大提琴的娜娜，「我總是取笑她怎麼拉的這麼難聽啊！像殺豬一樣，笑到嗚耳朵倒在地上，好勝心很強的妹妹每次都會被我鬧哭，哭完後繼續拿起她大提琴，繼續練⋯⋯」

歐陽妮妮還細數妹妹為了練琴，所付出的努力與犧牲（Instagram@niniouyang）

歐陽妮妮還細數妹妹為了練琴，所付出的努力與犧牲：「還記得小時候出去玩，我們表姐妹要一起騎腳踏車，娜她也不能騎，因為那時候要比賽怕她手受傷，很多大家小時候童年在做的事情她也都不能，為了大提琴她犧牲了多少？我覺得她獲得的真的都是他應得的。」因此，當別人問起是否會嫉妒妹妹時，歐陽妮妮自豪表示：「我真的不會，我反而真的由衷的佩服她，有這樣的妹妹我真的很驕傲！」

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