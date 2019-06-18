黃嘉樂攝影師女友去巴黎帶大量避孕套　竟然跟男友一點關係都冇？

黃嘉樂最近在無綫劇集《白色強人》飾演副顧問醫生林學祈表現亮眼，除了與張曦雯飾演情侶外，亦與為求上位不擇手段的郭晉安有大量對手戲，演技大爆發成為話題人物。事業發展得順風順水的他亦是愛情大贏家，與攝影女友Samantha拍拖2年多一直感情穩定，不但經常在社交網站大放閃光彈，更經常攜女友出席好友聚會，可見他已視對方為自己的真命天女，嘉樂本人亦多次強調正計劃向女友求婚。雖然暫時二人還未有好消息公佈，不過Samantha卻在IG上暗藏好事近的玄機，竟拍片大爆自己帶大量避孕套出外旅行。

黃嘉樂視女友為結婚對象。（Samantha IG：@samanthakong）

Samantha大爆自己的行李中有避孕套。（Samantha IG：@samanthakong）

Samantha身為一個專業攝影師，經常都要飛到世界各地為新人影婚紗照，日前她飛到法國巴黎操刀拍攝婚紗照時卻遇上大雨，第一時間當然要保護昂貴的攝影器材！不過由於時間有限，即使下大雨亦要繼續在雨中拍攝，所以Samantha馬上使出絕招，即場拿出避孕套，並拍片示範如何善用避孕套保護相機鏡頭和閃光燈，防止器材入水浸壞：「落狗屎又要出動絕招，唔好再問點解我個相機喼入面點解有避孕套！」

原來避孕套是為了保護攝影器材。（Samantha IG：@samanthakong）

避孕套又叫安全套，除了能避孕之外，其實亦有很多其他用途，例如當橡筋、保鮮紙、打開樽蓋等等，原來亦能夠防止手機或電子器材入水，對於攝影師來說亦是一大救命恩物，大家不妨試試！

避孕套能更容易打開樽蓋。（網上圖片）

避孕套能夠防止手機或電子器材入水。（網上圖片）

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