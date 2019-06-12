Jasper要當哥哥了？　應采兒回應：有好消息會跟大家分享

陳小春自從於2017年孖住仔仔Jasper出演內地綜藝節目《爸爸去哪兒2》大受歡迎後，不少人都相當好奇活潑可愛的Jasper何時會做哥哥。近日有網民指見到應采兒肚凸凸現身，再加上早前已經有消息指她將出演明星懷孕生活真人騷《新生日記》，令應采兒懷第二胎的消息越演越烈。

應采兒不時以手遮肚。（微博圖片）

應采兒與兩位懷孕媽媽李艾和麥迪娜聚會。（微博圖片）

今日（11日）上午， 身穿寬鬆的藍色上衣的應采兒被目擊在公園散步，她更不時以手遮肚，疑似遮蓋微凸小腹。另外，兩位懷孕媽媽李艾和麥迪娜亦出現在照片中，據悉三人是為了《新生日記》這個節目以相約在一起。而《新生日記》是一個觀察明星的懷孕生活真人騷，節目組亦於昨日（10日）公開出演嘉賓的剪影照片，其中一張海報上的字句「辣媽派送小黃瓜」亦相當符合應采兒本人，而且海報上亦有代表她的辣椒和代表Jasper的巴斯光年剪影，當不少網民都幾乎肯定這就是應采兒之際， 她的經理人卻於今早否認應采兒的懷孕消息：「假消息，謝謝大家關心，有好消息會跟大家分享。」

應采兒經理人否認應采兒懷孕消息。（應采兒IG：@yingcaier）