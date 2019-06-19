陳冠希機場與路人發生衝獲力挺　網友：播主故意激怒！

陳冠希（Edison）向來脾性火爆，直言不諱。今日（19日）有網友上載了幾張gif圖，爆Edison在機場與路人發生衝突。

畫面中的Edison身穿格仔襯衣，頭戴藍色cap帽，與手推行李箱的黑衣男子面對面，兩人似乎有些爭執，引致大批行人圍觀。只見Edison一臉不屑，並對對方扮鬼臉，由他的口型判斷應該是在講粗口，但這位路人背對著鏡頭，所以看不到他的面部表情。而該路人旁邊身穿白色短袖的女士以及Edison身邊的保鏢也在極力勸解，並將兩人分開。

Edison在機場與路人發生衝突。（微博@鐮刀刮腋毛）

以往Edison與人發生衝突都是為了維護自己以及家人的私隱，但當時他隻身一人，有目擊者透露：「希哥又在機場發怒了，不但fxxk了好幾次，還差點動了手。如果真動手了，旁邊的保鑣是拉架（勸架）還是直接幹架（打架）呢？」不過這位網友表示並不清楚衝突的原因，他續指：「有人說這個路人其實是一位播主，每次看到陳冠希都故意激怒他，然後好拍視頻進行剪接。」

有目擊者透露現場情況。（微博@鐮刀刮腋毛）

網友們見狀都紛紛責備這位「播主」，「為了熱度故意去激怒別人真的好嗎」、「比較無恥下作」、「忍無可忍無需再忍」等，力挺Edison。